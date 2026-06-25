Dax kaum verändert erwartet - US-Inflation und Porsche im Blick

Frankfurt, 25. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Ein Kurssturz bei Rheinmetall hatte den ‌Dax-Anlegern am Mittwoch die Laune verdorben. Der deutsche Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 24.740 Punkte. Die Wall ⁠Street ⁠zeigte sich hingegen uneinheitlich.

Die weitere Richtung an den Märkten könnten vor allem US-Inflationsdaten vorgeben: Mit dem PCE-Index steht der wichtigste Gradmesser für die Teuerung in den USA ins Haus. Gleichzeitig ist er ‌das bevorzugte Maß der US-Notenbank (Fed) ‌zur Steuerung der Zinspolitik. Zuletzt hatten die Wetten auf steigende Zinsen in den USA zugenommen.

Die deutsche Verbraucherstimmung könnte ⁠sich zu Beginn des zweiten Halbjahrs weiter aufhellen. Von ‌Reuters befragte Fachleute erwarten ⁠für das Barometer der GfK-Marktforscher und des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) im Juli einen Anstieg.

Auf Unternehmensseite steht bei der Holding Porsche SE, ‌die von den VW- ⁠und Porsche-Großaktionären kontrolliert wird, die ⁠Hauptversammlung an. Angesichts der Krise ihrer beiden Hauptbeteiligungen steht sie unter großem Druck, vor allem die Schwäche ihres Kronjuwels Porsche AG macht ihr zu schaffen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.740,36

EuroStoxx50 6.214,70

EuroStoxx50-Future 6.246,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 51.848,90 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.358,22 -0,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 72.077,43 +4,2%

Shanghai 4.125,76 +0,4%

Hang Seng 23.116,70 -1,3%

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika ⁠Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)