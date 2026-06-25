Dax kaum verändert erwartet - US-Inflation und Porsche im Blick
Frankfurt, 25. Jun (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Ein Kurssturz bei Rheinmetall hatte den Dax-Anlegern am Mittwoch die Laune verdorben. Der deutsche Leitindex verlor 0,6 Prozent auf 24.740 Punkte. Die Wall Street zeigte sich hingegen uneinheitlich.
Die weitere Richtung an den Märkten könnten vor allem US-Inflationsdaten vorgeben: Mit dem PCE-Index steht der wichtigste Gradmesser für die Teuerung in den USA ins Haus. Gleichzeitig ist er das bevorzugte Maß der US-Notenbank (Fed) zur Steuerung der Zinspolitik. Zuletzt hatten die Wetten auf steigende Zinsen in den USA zugenommen.
Die deutsche Verbraucherstimmung könnte sich zu Beginn des zweiten Halbjahrs weiter aufhellen. Von Reuters befragte Fachleute erwarten für das Barometer der GfK-Marktforscher und des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) im Juli einen Anstieg.
Auf Unternehmensseite steht bei der Holding Porsche SE, die von den VW- und Porsche-Großaktionären kontrolliert wird, die Hauptversammlung an. Angesichts der Krise ihrer beiden Hauptbeteiligungen steht sie unter großem Druck, vor allem die Schwäche ihres Kronjuwels Porsche AG macht ihr zu schaffen.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Mittwoch
Dax 24.740,36
EuroStoxx50 6.214,70
EuroStoxx50-Future 6.246,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Mittwoch Prozent
Dow Jones 51.848,90 +0,4%
Nasdaq
S&P 500 7.358,22 -0,1%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Donnerstag Uhr Prozent
Nikkei 72.077,43 +4,2%
Shanghai 4.125,76 +0,4%
Hang Seng 23.116,70 -1,3%
(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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