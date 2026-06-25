Frankfurt, 25. ⁠Jun (Reuters) - Trotz steigender Kurse der Technologiewerte nach den Geschäftszahlen des US-Chipkonzerns Micron halten sich die Gewinne beim Dax in Grenzen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,3 Prozent höher bei ‌24.810,00 Punkten.

"Das ist ein Indiz dafür, dass Anleger um zyklische Werte zugunsten von KI- und Technologieaktien immer noch einen großen ⁠Bogen machen - ⁠und das trotz der Tatsache, dass der Brent-Ölpreis sämtliche Preisaufschläge des Irankriegs aufgibt", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst der Consorsbank. "Der Schock über den Kurseinbruch bei Rheinmetall sitzt bei vielen Anlegern immer noch tief."

Chefstratege Stephan Kemper von der französischen Großbank BNP Paribas ‌führte die Zurückhaltung der Anleger zudem ‌auf Sorgen um die deutsche Wirtschaft zurück. Das Konsumklima-Barometer für Juli stieg etwa um 0,5 Punkte auf minus 29,2 Zähler, wie die ⁠GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag mitteilten. Von ‌Reuters befragte Experten hatten jedoch ⁠mit einer Besserung auf minus 27,6 Punkte gerechnet.

Bei den Einzelwerten griffen Anleger vor allem bei Technologieaktien zu. So stiegen die Titel von Infineon um fast sechs Prozent an ‌die Dax-Spitze. Im MDax gehörte ⁠Aixtron mit einem Plus von ⁠rund zwei Prozent ebenfalls zu den größten Gewinnern. Bei den Kleinwerten kletterte Suss Microtec um 8,7 Prozent.

Auf der Verliererseite setzte Rheinmetall seinen Abwärtskurs fort. Die Titel des Rüstungskonzerns gaben rund zwei Prozent nach, nachdem sie am Mittwoch fast 20 Prozent eingebüßt hatten. Unter Druck gerieten auch TKMS und Hensoldt, die um rund sechs und vier Prozent abrutschten.

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)