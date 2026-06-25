Die Rallye trügt? Sherman und Tom McClellan über ihre Warnsignale für Anleger. (Teil 5)

Markus Koch · Uhr
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Für Anleger reicht der Blick auf einen Index wie den S&P 500 oder Nasdaq allein nicht aus. Die entscheidenden Warnsignale entstehen meist nicht im Index selbst, sondern in der Marktstruktur dahinter. Tom und Sherman McClellan Fragen deshalb nicht nur, ob ein Index steigt oder fällt. Sie analysieren, ob die Rallye breit getragen wird, ob Divergenzen entstehen und wo mögliche Wendepunkte lauern. Genau dafür stehen die beiden Wall-Street-Veteranen: für den Blick unter die Oberfläche des Marktes. Sherman entwickelte mit seiner Frau Marian den McClellan Oscillator und McClellan Summation Index, die bis heute zeigen, wie stark oder schwach der Markt unter der Oberfläche wirklich ist. Tom McClellan führt dieses Werk weiter und betrachtet die Märkte mit den Augen eines Ingenieurs, also datengetrieben, strukturell und weniger abhängig von Schlagzeilen oder gängiger Marktmeinung. Geführt wird das Interview gemeinsam mit Lars von Thienen, von der Foundation for the Study of Cycles, und Ralf Fayad, Leiter Technische Analyse von 360WallStreet.de.
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