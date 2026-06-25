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DocMorris kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an; positiver Kosteneffekt von mindestens CHF 15 Mio. pro Jahr



25.06.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frauenfeld, 25. Juni 2026

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris kündigt beschleunigte Umsetzung der «AI-First»-Strategie an; positiver Kosteneffekt von mindestens CHF 15 Mio. pro Jahr

Lancierung KI-gestützter Optimierung und Automatisierung umfangreicher Prozesse

Effizienzgewinne von mindestens CHF 15 Mio. pro Jahr anvisiert

Gruppenweiter Abbau von 100 Vollzeitstellen

Einmalkosten von CHF 5 Mio. mit positivem Ergebniseffekt bereits im zweiten Halbjahr

DocMorris treibt die Entwicklung hin zu einer digitalen, KI-gestützten Gesundheitsplattform konsequent voran. Um die Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, beschleunigt die Gruppe nun die Umsetzung ihrer operativen Effizienz. Indem Arbeitsprozesse in sämtlichen Unternehmensbereichen gezielt durch den Einsatz von KI optimiert und automatisiert werden, wird die Kostenbasis signifikant und nachhaltig reduziert.

Im Zuge dieser strukturellen Optimierungen setzt DocMorris den Abbau von gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen (FTE) um. Die lokalen gesetzlichen Verfahren werden unverzüglich eingeleitet. DocMorris wird die betroffenen Mitarbeitenden während dieses Übergangs unterstützen und bietet entsprechende Abfindungspakete an.



Fokus auf kundennahe Innovationen

DocMorris investiert gezielt in jene Kernkompetenzen, die die Zukunft des Unternehmens in der Gesundheitsbranche prägen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Agentic AI-Tools werden Kapazitäten freigelegt, um Ressourcen verstärkt für kundennahe Services und Innovationen zu nutzen. Unverändert im Zentrum der Plattformstrategie stehen dabei die bewährten Säulen für die Kunden: Online-Apotheke, Telemedizin, Retail Media, Marktplatz sowie der KI-Gesundheitsassistent.

CEO Walter Hess sagt dazu: «Die Technologie erlaubt es uns heute, Arbeitsabläufe in allen Unternehmensbereichen noch weiter zu optimieren und durch konsequente Automatisierung effizienter zu gestalten. Zusammen mit der kürzlich abgeschlossenen Konzentration auf den Logistikstandort Heerlen bildet diese Initiative einen weiteren systemischen Schritt zur Steigerung der Profitabilität. Wir werden diesen Prozess sozialverantwortlich gestalten und die betroffenen Mitarbeitenden mit gezielten Massnahmen bestmöglich unterstützen.»



Jährlich wiederkehrende Kosteneinsparungen von mindestens CHF 15 Mio.

Für die Umsetzung dieser Massnahmen fallen im zweiten Quartal 2026 einmalige, ausserordentliche Kosten in Höhe von CHF 5 Mio. an, die bereits im zweiten Halbjahr 2026 einen positiven Effekt auf das bereinigte operative Ergebnis haben werden. Diesen Einmalaufwendungen stehen voll umgesetzt ab Ende 2027 wiederkehrende Kosteneinsparungen von jährlich mindestens CHF 15 Mio. gegenüber. Diese Einsparungen werden zu 100 Prozent Cashflow- und zu einem Grossteil EBITDA-wirksam sein.

CFO Daniel Wüest betont: «Mit den angekündigten Effizienzsteigerungen stärken wir die kostenseitigen und organisatorischen Voraussetzungen für das geplante profitable Wachstum in den kommenden Jahren zusätzlich.»



Erfreuliche Umsatzdynamik setzt sich fort

Wie in der Medienmitteilung vom 12. Mai kommuniziert, hat sich die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2026, insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) und digitalen Services, gegenüber dem ersten Quartal weiter beschleunigt. Weitere Informationen dazu wird DocMorris im Rahmen eines Trading Updates zum zweiten Quartal 2026 am 15. Juli veröffentlichen. Das Halbjahresergebnis sowie die Auswirkungen des positiven Geschäftsverlaufs und der angekündigten Massnahmen auf die Guidance 2026 werden am 19. August im Detail kommuniziert.

Ausserdem gibt DocMorris bekannt, dass ein Capital Markets Day am 12. November 2026 in Heerlen, Niederlande, stattfinden wird. Die Einladung mit weiteren Details folgt zur gegebenen Zeit.

Kontakt für Analysten und Investoren

Kelvin Jörn, Head of Investor Relations

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

15. Juli 2026

19. August 2026 Q2/2026 Trading Update

Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2026 Q3/2026 Trading Update 12. November 2026 Capital Markets Day in Heerlen (NL)

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'500 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 12 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: DocMorris AG Walzmühlestrasse 49 8500 Frauenfeld Schweiz ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2353316

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