DocMorris setzt auf KI und streicht 100 Stellen

Reuters · Uhr
Thema: KI
Artikel teilen:

Düsseldorf, ⁠25. Jun (Reuters) - Die Online-Apotheke DocMorris verschärft ihren Sparkurs und streicht im Zuge einer beschleunigten KI-Strategie gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen. Durch die ‌Automatisierung von Arbeitsprozessen sollen die jährlichen Kosten um mindestens 15 Millionen Franken gesenkt werden, ⁠wie das ⁠Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für die Umsetzung fielen Einmalkosten von fünf Millionen Franken an. Ein positiver Ergebniseffekt der Maßnahmen werde bereits im zweiten Halbjahr 2026 ‌erwartet. Den betroffenen Mitarbeitenden sollen ‌Abfindungspakete angeboten werden.

"Die Technologie erlaubt es uns heute, Arbeitsabläufe in allen Unternehmensbereichen noch weiter ⁠zu optimieren und durch konsequente Automatisierung effizienter ‌zu gestalten", erklärte Firmenchef ⁠Walter Hess. Dies sei ein weiterer Schritt zur Steigerung der Profitabilität. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung sagte er, die ‌Umsatzdynamik habe ⁠sich im zweiten Quartal beschleunigt, ⁠insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten. "Mit den angekündigten Effizienzsteigerungen stärken wir die kostenseitigen und organisatorischen Voraussetzungen für das geplante profitable Wachstum in den kommenden Jahren zusätzlich", erklärte Finanzchef Daniel Wüest.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Alibaba steckt dahinter
Anthropic wirft chinesischem Konzern Kopier-Attacke vorheute, 05:17 Uhr · dpa-AFX
Anthropic wirft chinesischem Konzern Kopier-Attacke vor
Chipkonzern
Qualcomm übernimmt KI-Spezialisten Modulargestern, 13:25 Uhr · Reuters
Qualcomm übernimmt KI-Spezialisten Modular
Online-Apotheke
DocMorris kündigt Stellenabbau infolge von KI-Strategie anheute, 05:31 Uhr · dpa-AFX
DocMorris kündigt Stellenabbau infolge von KI-Strategie an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen