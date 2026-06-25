DocMorris setzt auf KI und streicht 100 Stellen

Düsseldorf, ⁠25. Jun (Reuters) - Die Online-Apotheke DocMorris verschärft ihren Sparkurs und streicht im Zuge einer beschleunigten KI-Strategie gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen. Durch die ‌Automatisierung von Arbeitsprozessen sollen die jährlichen Kosten um mindestens 15 Millionen Franken gesenkt werden, ⁠wie das ⁠Schweizer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Für die Umsetzung fielen Einmalkosten von fünf Millionen Franken an. Ein positiver Ergebniseffekt der Maßnahmen werde bereits im zweiten Halbjahr 2026 ‌erwartet. Den betroffenen Mitarbeitenden sollen ‌Abfindungspakete angeboten werden.

"Die Technologie erlaubt es uns heute, Arbeitsabläufe in allen Unternehmensbereichen noch weiter ⁠zu optimieren und durch konsequente Automatisierung effizienter ‌zu gestalten", erklärte Firmenchef ⁠Walter Hess. Dies sei ein weiterer Schritt zur Steigerung der Profitabilität. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung sagte er, die ‌Umsatzdynamik habe ⁠sich im zweiten Quartal beschleunigt, ⁠insbesondere bei rezeptpflichtigen Medikamenten. "Mit den angekündigten Effizienzsteigerungen stärken wir die kostenseitigen und organisatorischen Voraussetzungen für das geplante profitable Wachstum in den kommenden Jahren zusätzlich", erklärte Finanzchef Daniel Wüest.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)