Emmi Gruppe zeichnet wirkungsvolle Nachhaltigkeitsprojekte aus

Verantwortung prägt die Emmi Gruppe seit ihrer Gründung im Jahr 1907. Mit Blick auf kommende Generationen gestaltet Emmi die Zukunft gemeinsam mit ihren Anspruchsgruppen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nachhaltigkeit ist dabei fest in ihrer Unternehmensstrategie verankert. Emmi fördert gezielt Lösungen und Initiativen, die Verantwortung, Innovation und Geschäftserfolg verbinden und so Mehrwert für Mensch, Tier und Umwelt schaffen. Die drei von der internen Fachjury ausgezeichneten Nachhaltigkeitsprojekte stehen beispielhaft für diesen Ansatz.



Initiativen der Emmi Teams mit Wirkung

Den ersten Platz belegte die neue Verpackungslösung für Emmi Caffè Latte. Sie verbindet Genuss und Convenience für Konsumentinnen und Konsumenten mit einem klaren Nachhaltigkeitsmehrwert: Durch den Verzicht auf die Aluminiumplatine und das PET-Sleeve ist der Becher neu vollständig recyclingfähig.



Der zweite Platz ging an die Emmi Desserts Gesellschaften in Frankreich, Grossbritannien, Belgien und den Niederlanden. Im Rahmen ihres «better for you»-Ansatzes und ihrer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie stellten sie sich einer umfassenden Bewertung ihrer sozialen, ökologischen und unternehmerischen Verantwortung. Nach der Erstzertifizierung als B Corp 2022 konnten sie ihre Bewertung bei der erfolgreichen Rezertifizierung 2025 deutlich steigern. Die international anerkannte Zertifizierung stärkt die Glaubwürdigkeit im Markt und unterstützt die Gewinnung neuer Kunden.



Den dritten Platz erreichte die brasilianische Tochtergesellschaft Laticínios Porto Alegre. Gemeinsam mit lokalen Partnern etablierte das Projektteam eine funktionierende Kreislauflösung für Getränkeverpackungen in einer Region mit fehlender Recyclinginfrastruktur. Diese Pionierleistung stärkt gleichzeitig lokale Gemeinschaften durch zusätzliche Einkommensmöglichkeiten.



Verantwortung mit Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten

Neben der Prämierung der Nachhaltigkeitsprojekte lieferte Prof. Johanna Gollnhofer von der Universität St. Gallen am Emmi Nachhaltigkeitstag eine zusätzliche Einordnung. Die Konsumforscherin zeigte in ihrer Keynote auf, dass nachhaltige Produkte dann erfolgreich sind, wenn sie in erster Linie die Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten erfüllen und Nachhaltigkeit in das Produktkonzept integriert wird. Nachhaltigkeit ist für die Mehrheit kein Kaufgrund, sondern muss sich in überzeugenden Produkten, relevanten Nutzenversprechen und greifbaren Lösungen widerspiegeln.



Die ausgezeichneten Projekte zeigen exemplarisch, wie die Emmi Gruppe diesen Ansatz in der Praxis umsetzt. Sie verbinden für Konsumentinnen und Konsumenten relevante Lösungen mit messbarer Wirkung für Umwelt und Gesellschaft und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.