EQS-Adhoc: Merck KGaA: Merck vereinbart Akquisition von Bio-Techne Corporation

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Merck KGaA: Merck vereinbart Akquisition von Bio-Techne Corporation



25.06.2026 / 11:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Darmstadt, 25. Juni 2026

. Heute haben Merck KGaA („Merck“) und Bio-Techne Corporation („Bio-Techne“) eine verbindliche Vereinbarung zur Akquisition von Bio-Techne durch Merck für US$73 pro Aktie in bar abgeschlossen. Dies entspricht einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund US$11,3 Milliarden (EUR 9,9 Milliarden). Das Closing der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Anteilseigner von Bio-Techne.

Bio-Techne ist ein in Minneapolis ansässiger globaler Anbieter von Life Science-Werkzeugen, Analysetechnologien und Verbrauchsmaterialien.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 36 % auf den volumengewichteten Ein-Monats-Durchschnittskurs.

Die Akquisition wird durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und neu aufgenommenen Krediten finanziert. Merck wird ein starkes Investment-Grade-Rating beibehalten.

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Kontakt Merck KGaA

Dr. Gangolf Schrimpf

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Deutschland

Telefon: +49 6151 729591

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Internet: https://www.merckgroup.com/

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Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Merck KGaA („Merck”) oder Bio-Techne Corporation („Bio-Techne”) beruhen. Aussagen, die Wörter wie „antizipieren”, „erwarten”, „sollten”, „würden”, „beabsichtigen”, „planen”, „projizieren”, „anstreben”, „glauben”, „werden” sowie andere Wörter ähnlicher Bedeutung im Zusammenhang mit zukünftigen Ereignissen oder zukünftiger operativer oder finanzieller Leistung enthalten, werden häufig zur Kennzeichnung zukunftsgerichteter Aussagen verwendet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf historische Informationen oder gegenwärtige Bedingungen beziehen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Fähigkeit von Merck, die geplante Übernahme von Bio-Techne erfolgreich abzuschließen oder die erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt zu realisieren; die Fähigkeit von Merck, den Geschäftsbetrieb von Bio-Techne erfolgreich in den von Merck zu integrieren; die Möglichkeit, dass diese Integration schwieriger, zeitaufwendiger oder kostspieliger als erwartet ausfällt; das Ausbleiben der Zustimmung der Aktionäre von Bio-Techne zu der geplanten Transaktion; die Nichterfüllung einer der Bedingungen der geplanten Transaktion; die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote oder Übernahmevorschläge für Bio-Techne unterbreitet werden; dass die Erlöse nach der geplanten Transaktion geringer als erwartet ausfallen; dass die Betriebskosten, Kundenverluste und Geschäftsunterbrechungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden, Auftraggebern oder Lieferanten) nach der geplanten Transaktion höher als erwartet ausfallen; die Bindung bestimmter Schlüsselmitarbeiter bei Bio-Techne; Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund der geplanten Transaktion; bestimmte Beschränkungen während des Schwebezustands der geplanten Transaktion, die die Fähigkeit von Bio-Techne oder Merck beeinträchtigen können, bestimmte Geschäftsgelegenheiten oder strategische Transaktionen zu verfolgen; das Risiko, dass Ankündigungen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis der Stammaktien von Bio-Techne haben können, einschließlich für den Fall, dass die geplante Transaktion nicht vollzogen wird; der Ausgang etwaiger gerichtlicher Verfahren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; die Auswirkungen der geplanten Transaktion auf das Kreditrating von Bio-Techne; die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Abschlusses der geplanten Transaktion zu erfüllen; Verzögerungen bei der Einholung etwaiger zur Vollziehung der geplanten Transaktion erforderlicher Genehmigungen oder die Unfähigkeit, diese zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder im erwarteten Zeitplan zu erhalten, oder hinsichtlich der bilanziellen und steuerlichen Behandlung der avisierten Transaktion; die Auswirkungen der von Merck im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion einzugehenden Verbindlichkeiten; die Auswirkungen des Unternehmenszusammenschlusses von Bio-Techne und Merck einschließlich der künftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse, der Strategie und der Pläne des zusammengeschlossenen Unternehmens; dass Dritte geltend machen könnten, die Produkte von Merck oder Bio-Techne verletzten ihre geistigen Eigentumsrechte; dass Wechselkursschwankungen außerhalb der USA zu Transaktionsverlusten führen können; dass Kriegs- und Terrorakte das Geschäft von Merck oder Bio-Techne beeinträchtigen können; die Volatilität des internationalen Marktes; sowie weitere Faktoren, die in den öffentlichen Berichten von Merck erörtert werden, die auf der Website von Merck unter

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oder im Jahresbericht von Bio-Techne auf Formular 10-K, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC”) für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr eingereicht wurde, sowie in den sonstigen Einreichungen von Bio-Techne bei der SEC verfügbar sind, die unter

http://www.sec.gov

und auf der Website von Bio-Techne unter

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