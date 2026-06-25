EQS-DD: Finexity AG: Michael Karl-Heinz Ost, Erwerb von 1.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.06.2026 / 16:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael Karl-Heinz
Nachname(n):Ost

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
36,00 EUR54.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
36,0000 EUR54.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet:https://finexity-group.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

105780 25.06.2026 CET/CEST

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