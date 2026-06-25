EQS-DD: Finexity AG: Michael Karl-Heinz Ost, Erwerb von 1.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.06.2026 / 16:56 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Karl-Heinz Nachname(n): Ost

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,00 EUR 54.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,0000 EUR 54.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Finexity AG Holzdamm 28-32 20099 Hamburg Deutschland Internet: https://finexity-group.com/

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