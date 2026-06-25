EQS-DD: HENSOLDT AG: Inka Tews, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.06.2026 / 14:39 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Inka Nachname(n): Tews

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 67,36 EUR 10.104,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 67,3600 EUR 10.104,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Frankfurt MIC: XFRA

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HENSOLDT AG Willy-Messerschmitt-Str. 3 82024 Taufkirchen Deutschland Internet: www.hensoldt.net

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