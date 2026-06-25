EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.06.2026 / 11:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ATP Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Armin Theodor Nachname(n): Papperger Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 955,00 EUR 1.582.435,00 EUR 954,60 EUR 13.364,40 EUR 954,50 EUR 4.772,50 EUR 955,00 EUR 32.470,00 EUR 955,00 EUR 9.550,00 EUR 955,00 EUR 191.955,00 EUR 955,00 EUR 41.065,00 EUR 954,90 EUR 5.729,40 EUR 954,90 EUR 6.684,30 EUR 954,60 EUR 4.773,00 EUR 954,30 EUR 7.634,40 EUR 954,30 EUR 10.497,30 EUR 955,00 EUR 21.010,00 EUR 954,90 EUR 25.782,30 EUR 954,80 EUR 30.553,60 EUR 954,70 EUR 21.003,40 EUR 954,60 EUR 3.818,40 EUR 954,50 EUR 7.636,00 EUR 954,40 EUR 3.817,60 EUR 954,30 EUR 4.771,50 EUR 954,10 EUR 3.816,40 EUR 954,00 EUR 15.264,00 EUR 955,00 EUR 426.885,00 EUR 954,20 EUR 19.084,00 EUR 954,90 EUR 5.729,40 EUR 954,70 EUR 5.728,20 EUR 953,70 EUR 2.861,10 EUR 953,60 EUR 3.814,40 EUR 953,50 EUR 25.744,50 EUR 953,40 EUR 16.207,80 EUR 953,30 EUR 20.019,30 EUR 953,20 EUR 16.204,40 EUR 953,10 EUR 16.202,70 EUR 953,00 EUR 13.342,00 EUR 952,90 EUR 67.655,90 EUR 952,80 EUR 952,80 EUR 954,10 EUR 18.127,90 EUR 954,10 EUR 3.816,40 EUR 954,10 EUR 6.678,70 EUR 954,00 EUR 18.126,00 EUR 953,90 EUR 2.861,70 EUR 953,80 EUR 1.907,60 EUR 954,20 EUR 3.816,80 EUR 954,20 EUR 1.908,40 EUR 954,10 EUR 5.724,60 EUR 954,10 EUR 3.816,40 EUR 954,10 EUR 95.410,00 EUR 954,00 EUR 18.126,00 EUR 953,90 EUR 1.907,80 EUR 953,60 EUR 6.675,20 EUR 953,50 EUR 7.628,00 EUR 954,10 EUR 18.127,90 EUR 954,10 EUR 5.724,60 EUR 953,90 EUR 5.723,40 EUR 953,70 EUR 5.722,20 EUR 953,50 EUR 3.814,00 EUR 950,90 EUR 36.134,20 EUR 950,80 EUR 10.458,80 EUR 950,70 EUR 8.556,30 EUR 950,60 EUR 15.209,60 EUR 950,50 EUR 9.505,00 EUR 950,40 EUR 12.355,20 EUR 950,30 EUR 7.602,40 EUR 950,60 EUR 7.604,80 EUR 950,90 EUR 5.705,40 EUR 950,70 EUR 5.704,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 954,6156 EUR 3.043.314,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rheinmetall AG Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.rheinmetall.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105768 25.06.2026 CET/CEST