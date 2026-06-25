EQS-DD: TAG Immobilien AG: Claudia Hoyer, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.06.2026 / 10:09 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Claudia
Nachname(n):Hoyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAG Immobilien AG

b) LEI

529900TAE68USJNXLR59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008303504

b) Art des Geschäfts

Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
13,09 EUR21.794,85 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
13,09 EUR21.794,85 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

25.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Internet:https://www.tag-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105760 25.06.2026 CET/CEST

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