EQS-DD: TAG Immobilien AG: Martin Thiel, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.06.2026 / 10:14 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Thiel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

TAG Immobilien AG

b) LEI

529900TAE68USJNXLR59

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008303504

b) Art des Geschäfts

Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,09 EUR 18.286,73 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,09 EUR 18.286,73 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Internet: https://www.tag-ag.com

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