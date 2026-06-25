EQS-DD: TAG Immobilien AG: Martin Thiel, Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.06.2026 / 10:14 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Thiel
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|TAG Immobilien AG
b) LEI
|529900TAE68USJNXLR59
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008303504
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von neuen Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen einer Aktiendividende
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|13,09 EUR
|18.286,73 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|13,09 EUR
|18.286,73 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.tag-ag.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105762 25.06.2026 CET/CEST
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