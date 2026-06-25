EQS-News: AMPERA STELLT „POWER NOW. NUCLEAR NEXT." VOR

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AMPERA STELLT „POWER NOW. NUCLEAR NEXT." VOR



26.06.2026 / 00:25 CET/CEST

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Die firmeneigene integrierte Energiearchitektur bietet sofort einsetzbare Energielösungen und bringt gleichzeitig die Zukunft einer fortschrittlichen Kernenergie voran

PALM BEACH GARDENS, Florida, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA hat heute seine „Power Now. Nuclear Next."-Strategie vorgestellt und dabei seine firmeneigene Integrated Energy Architecture™ präsentiert – eine intelligente Energieplattform, die darauf ausgelegt ist, bereits heute extrem hocheffiziente Lösungen zur Stromerzeugung bereitzustellen und gleichzeitig den Einsatz der fortschrittlichen Kerntechnologien des Unternehmens zu beschleunigen.

AbwÃ¤rmerÃ¼ckgewinnung von AMPERA

Diese Strategie ermöglicht es AMPERA, der wachsenden Nachfrage von Kunden aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Verteidigung, Industrie und Schifffahrt schnell gerecht zu werden. Möglich macht dies eine skalierbare Plattform, welche die Rückgewinnung von Abwärme, die Stromerzeugung mit konventionellen Brennstoffen sowie zukünftige fortschrittliche Kernenergiesysteme unterstützt.

Im Mittelpunkt der Strategie steht die integrierte Energiearchitektur von AMPERA, die in der Lage ist, mehrere Wärmequellen über ein gemeinsames, äußerst hocheffizientes Stromumwandlungssystem zu nutzen. Die Architektur vereint fortschrittliche Stromumwandlung, digitale Technik, künstliche Intelligenz und modularen Systemaufbau in einer einzigen skalierbaren Plattform. Dadurch können Kunden bereits heute Strom erzeugen und gleichzeitig einen nahtlosen Weg für die künftige Einbindung der Kernenergie ebnen.

„Bei „Power Now. Nuclear Next." dreht sich alles um Beschleunigung", sagt Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Die Welt kann nicht auf die Zukunft der Energie warten – sie braucht schon heute mehr Strom. Mithilfe unserer integrierten Energiearchitektur können wir hocheffiziente Stromerzeugungssysteme sofort einsetzen und gleichzeitig die Kommerzialisierung fortschrittlicher Kernenergie vorantreiben.

Jedes Megawatt, das wir bereitstellen, jeder Kunde, den wir versorgen, und jede Anlage, die wir herstellen, trägt dazu bei, die Einführung fortschrittlicher Kernenergie voranzutreiben. Anstatt auf die Zukunft zu warten, bauen wir die Brücke dorthin."

Die Plattform unterstützt drei sich ergänzende Energielösungen:

Abwärmerückgewinnung – Wandelt bisher ungenutzte Wärmeenergie aus Industrieanlagen, Rechenzentren und anderen Großverbrauchern in wertvollen Strom um.

Stromerzeugung mit konventionellen Brennstoffen – Liefert zuverlässigen, regelbaren Strom unter Verwendung von Brennstoffen wie Erdgas und bietet damit sofortige Energielösungen für Rechenzentren, Verteidigungseinrichtungen, Industrieanlagen und maritime Anwendungen.

Advanced Nuclear Energy – Die extrem sichere, werkseitig gefertigte, unterkritische Mikroreaktortechnologie von AMPERA, die darauf ausgelegt ist, jahrzehntelang zuverlässigen, CO₂-freien Strom ohne Brennstoffnachfüllung vor Ort zu liefern und dabei eine außergewöhnliche Energiedichte und Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Die integrierte Energiearchitektur senkt das Einführungsrisiko erheblich, beschleunigt die Akzeptanz bei Kunden und schafft einen klaren Migrationspfad hin zur fortschrittlichen Kernenergie, sobald die Technologie den kommerziellen Einsatzfähigkeit erreicht.

Die ersten Systeme von AMPERA sollen voraussichtlich eine Leistung von bis zu 30 MWe liefern; im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform sind größere Konfigurationen geplant. Das Unternehmen rechnet damit, noch vor Ende 2027 mit der Einführung bei Kunden zu beginnen.

Die Plattform nutzt das Know-how von AMPERA in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, künstliche Intelligenz, digitales Engineering und hocheffiziente Energieumwandlungstechnologien. Diese Fähigkeiten werden durch die „NeuralTwin"-Initiative des Unternehmens weiter ausgebaut, bei der fortschrittliche KI im Systemdesign, bei der Optimierung, im Betrieb und im Lebenszyklusmanagement zum Einsatz kommt, wodurch eine zunehmend intelligentere Energieplattform entsteht, die sich im Laufe der Zeit weiter verbessert.

„Wir bauen mehr als nur ein Kraftwerk", sagt Matthews. „Wir bauen eine intelligente Energieplattform für das 21. Jahrhundert auf – eine Plattform, die den heutigen Energiebedarf decken und gleichzeitig die Grundlage für die Zukunft der fortschrittlichen Kernenergie schaffen kann."

Informationen zu AMPERA

AMPERA ist ein Unternehmen für fortschrittliche Energietechnologie, das skalierbare Stromversorgungslösungen für Rechenzentren sowie für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Schifffahrt entwickelt. Im Rahmen seiner Strategie „Power Now. Nuclear Next" kombiniert AMPERA fortschrittliche Fertigungstechniken, künstliche Intelligenz und Energietechnologien der nächsten Generation, um zuverlässige, werkseitig gefertigte Energiesysteme zu liefern. Die firmeneigene Integrated Energy Architecture™ unterstützt die Abwärmerückgewinnung, die Stromerzeugung mit konventionellen Brennstoffen und fortschrittliche unterkritische Kernenergie und ebnet so einen nahtlosen Weg in die Zukunft sauberer, reichlich vorhandener Energie. Weitere Informationen finden Sie auf www.amperaglobal.com

Medienkontakt:

Greg.Brostowicz@amperaglobal.com

(561) 320-1980

AMPERA â€“ Stromerzeugung mit konventionellen Brennstoffen

AMPERA â€“ Fortschrittliche Kernenergie

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Cision

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