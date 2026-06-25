EQS-News: CGTN: Wie „China Opportunity 2.0" globalen Unternehmen Wachstumspotenzial bietet

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CGTN: Wie „China Opportunity 2.0" globalen Unternehmen Wachstumspotenzial bietet



25.06.2026 / 21:35 CET/CEST

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BEIJING, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zum Auftakt des Summer Davos Forums in China veröffentlichte CGTN einen Artikel, der beleuchtet, wie „China Opportunity 2.0" neues globales Wachstum vorantreibt. Der Artikel beleuchtet Chinas Wandel hin zu einer innovationsgetriebenen, qualitativ hochwertigen Entwicklung und untersucht, wie die fortgesetzte Öffnung des Landes Chancen für Unternehmen und Volkswirtschaften weltweit schafft.

Für Unternehmen weltweit stehe „China Opportunity 2.0" für eine umfassende, innovationsgetriebene Stärkung und vielversprechende Investitionsaussichten mit hohen Renditen, erklärte der chinesische Ministerpräsident Li Qiang am Mittwoch.

Li betonte diesen Punkt, nachdem er angemerkt hatte, dass einige Besorgnis über Chinas Fortschritte in den Bereichen Technologie und industrielle Innovation geäußert hätten und sogar die Erzählung eines sogenannten „China-Schocks 2.0" verbreiteten, die Chinas Entwicklung als Schock für die Weltwirtschaft darstelle.

„Für die globale Entwicklung bedeutet ‚China Opportunity 2.0' einen breiteren Zugang zu fortschrittlichen Technologien und eine breitere Teilhabe an den Vorteilen der Entwicklung", sagte er.

Der chinesische Ministerpräsident äußerte sich anlässlich der Eröffnungssitzung des 17. Jahrestreffens der New Champions, auch bekannt als „Summer Davos", in der nordostchinesischen Küstenstadt Dalian.

Li hob die vier Merkmale der chinesischen Wirtschaft hervor und erklärte, diese habe zu Beginn der Laufzeit des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) Stabilität, Innovationskraft, Vitalität und Integration mit dem Rest der Welt unter Beweis gestellt.

Li erklärte, dass innovationsgetriebene Entwicklung der Schlüssel zu Chinas langfristiger wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und seinem stetigen Wachstum sei, die durch ein stabiles Umfeld und kontinuierliche Innovation gestützt worden seien.

Er betonte, dass die Innovationskraft des Landes durch jahrelange Stärkung der eigenen Fähigkeiten und unermüdliche harte Arbeit errungen worden sei.

Die Stabilität der chinesischen Wirtschaft, so Li, habe die dringend benötigte Sicherheit geboten und sei in einer zunehmend unsicheren Welt als wichtiger „sicherer Hafen" gedient.

Um sich in die Weltwirtschaft zu integrieren, habe China sich zudem weiterhin dazu verpflichtet, die Öffnung aktiv voranzutreiben, fügte der Ministerpräsident hinzu.

Das Land habe 63 Ländern Zollfreiheit gewährt, während seine Importe seit 17 Jahren in Folge weltweit an zweiter Stelle stünden. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres stiegen die Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,5 % und übertrafen damit das Exportwachstum deutlich.

Im Rahmen der Veranstaltung widmen sich mehrere Sitzungen der Erläuterung des 15. Fünfjahresplans Chinas und der Frage, wie dieser Fahrplan Wachstumschancen für Partner weltweit bietet.

Von der Ausweitung der Pilot-Freihandelszonen und dem Aufbau des Freihandelshafens Hainan bis hin zur Erweiterung des Marktzugangs in den Bereichen Bildung, Finanzen, Gesundheitswesen und anderen Sektoren treibt China die institutionelle Öffnung in Bezug auf Regeln, Vorschriften, Verwaltungsrahmen und Standards stetig voran.

Die Zahlen unterstreichen diese Dynamik. Nach Angaben des Handelsministeriums belief sich die Zahl der ausländisch investierten Unternehmen in China bis Ende 2025 auf 533.000, was einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 4,5 % gegenüber Ende 2020 entspricht, während sich der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen im Land im gleichen Zeitraum auf fast 4 Billionen US-Dollar belief, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,6 % über den Fünfjahreszeitraum.

Um die Nutzung ausländischer Investitionen zu stabilisieren und zu optimieren, hat China diese Woche einen Aktionsplan mit 15 Maßnahmen veröffentlicht, der fünf große Bereiche abdeckt: Ausweitung des Marktzugangs, Vereinfachung der Investitionsverfahren, Verbesserung der Investitionsförderung, Stärkung der Dienstleistungen und Garantien für ausländische Investitionen sowie Verbesserung der Verwaltung ausländischen Kapitals.

Für multinationale Konzerne gilt die Laufzeit des 15. Fünfjahresplans weithin als „goldenes Fenster", um ihre Präsenz auf dem chinesischen Markt zu vertiefen und die globale industrielle Zusammenarbeit zu stärken.

„Chinas Markt ist unersetzlich", erklärte Wu Chun, der für China zuständige geschäftsführende Partner der Boston Consulting Group, einer weltweit tätigen Unternehmensberatung mit Hauptsitz in den USA, am Rande der Veranstaltung in Davos gegenüber den Medien.

Wu sagte, multinationale Unternehmen erhielten durch Chinas riesigen Verbrauchermarkt, die sich ständig weiterentwickelnden industriellen Anforderungen und die Bereitschaft der lokalen Verbraucher, neue Technologien und innovative Produkte anzunehmen, starke Impulse für Innovation und Expansion.

Unter dem Motto „Innovating at Scale" nahmen an der dreitägigen Veranstaltung über 1.700 Teilnehmer aus mehr als 90 Ländern und Regionen teil.

In seiner Rede am Mittwoch forderte Li abschließend globale Unternehmen auf, die Chancen zu nutzen, die China durch seine eigene Entwicklung bietet.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

Cision

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