EQS-News: LR Health & Beauty SE schließt finanzielle Neuausrichtung erfolgreich ab – Starke Basis für Wachstum und langfristige Partnerschaften

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LR Health & Beauty SE schließt finanzielle Neuausrichtung erfolgreich ab – Starke Basis für Wachstum und langfristige Partnerschaften



25.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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LR Health & Beauty SE schließt finanzielle Neuausrichtung erfolgreich ab – Starke Basis für Wachstum und langfristige Partnerschaften

Erfolgreicher Abschluss der finanziellen Neuausrichtung ermöglicht volle Fokussierung auf Wachstum und den Ausbau der operativen Stärke

Geplante Investitionen in Produktion und Logistik werden Effizienz, Flexibilität und Lieferfähigkeit stärken

Weiteres internationales Wachstum einschließlich der Erschließung neuer Märkte angestrebt

Ahlen, 25. Juni 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat ihre finanzielle Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen und damit die Grundlage für eine stabile und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Unternehmens geschaffen.

Mit dem Erreichen des letzten Meilensteins wurde ein intensiver und anspruchsvoller Prozess erfolgreich beendet. LR hat seine Finanzierungsstruktur grundlegend neu aufgestellt und die Kapitalbasis deutlich gestärkt. Eine erste Finanzierungstranche in Höhe von 10 Millionen Euro wurde bereits Ende März bereitgestellt, eine weitere Tranche in gleicher Höhe erfolgte im Juni.

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Die vergangenen Monate waren für viele Beteiligte herausfordernd. Umso mehr freuen wir uns, die finanzielle Neuausrichtung der Gesellschaft nun erfolgreich abgeschlossen zu haben. Unser besonderer Dank gilt unseren Vertriebspartnern, Lieferanten, Mitarbeitenden und Investoren, die uns in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben. Mit der neu aufgestellten Finanzierungsstruktur verfügen wir heute über eine deutlich stärkere Basis für die Zukunft. Unser Fokus liegt nun vollständig darauf, unsere operative Stärke weiter auszubauen, Wachstum zu fördern und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern nachhaltig zu stärken.“

Durch die neue Finanzierungsstruktur konnte die Verschuldung des Unternehmens signifikant und nachhaltig reduziert werden. Der geringere Kapitaldienst schafft zusätzlichen Spielraum für gezielte Investitionen in zentrale Zukunftsbereiche des Unternehmens. Zu den wichtigsten geplanten Maßnahmen zählen:

Investitionen in die Produktion am Standort Ahlen zur Stärkung von Kapazitäten, Effizienz und Flexibilität, unter anderem durch das Insourcing eines wichtigen Produkts

Die Weiterentwicklung und Optimierung der Logistikprozesse zur weiteren Verbesserung von Effizienz, Lieferfähigkeit und Servicequalität

Gezielte Investitionen zur Unterstützung des internationalen Wachstums, inklusive Erschließung neuer Märkte

Mit diesen Maßnahmen stärkt LR seine Position als verlässlicher Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zudem bekräftigt das Unternehmen sein klares Bekenntnis zu Qualität, Lieferfähigkeit und nachhaltigem Wachstum. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung schlägt LR ein neues Kapitel auf – mit einer soliden finanziellen Basis, klaren Wachstumsambitionen und einem konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse seiner Partner und Kunden.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

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