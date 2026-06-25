EQS-News: TORRAVAL Cooling, Hersteller von Kühltürmen, etabliert sich auf dem deutschen Industriemarkt

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TORRAVAL Cooling, Hersteller von Kühltürmen, etabliert sich auf dem deutschen Industriemarkt



25.06.2026 / 15:00 CET/CEST

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Der spanische Kühlturmhersteller TORRAVAL Cooling ist derzeit an mehreren Engineering-Projekten im Industriepark Höchst (Frankfurt) beteiligt.

Frankfurt - TORRAVAL Cooling, ein Hersteller von Kühltürmen, baut seit mehr als zwei Jahren seine Präsenz auf dem deutschen Markt aktiv aus und konzentriert sich dabei auf leistungsstarke Verdunstungskühlungslösungen für anspruchsvolle industrielle Prozesse.



Das Unternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von Zellenkühltürmen in GFK-Bauweise spezialisiert ist, betrachtet Deutschland als strategischen Markt im Rahmen seines internationalen Diversifizierungsplans.

Laut Pablo Garrido, Geschäftsführer von TORRAVAL Cooling, stellt der deutsche Markt eines der technisch anspruchsvollsten industriellen Umfelder in Europa dar:

"Unser strategischer Plan ist stark auf internationale Diversifizierung ausgerichtet, und Deutschland zeichnet sich durch ein hohes Maß an technischer Kompetenz und hohen technischen Anforderungen aus. TORRAVAL bringt umfangreiches Engineering-Know-how, Betriebssicherheit und engen Kundensupport mit, was für uns entscheidende Unterscheidungsmerkmale sind."

Um diese Expansionsphase zu leiten, hat TORRAVAL Jürgen Fassbender ernannt, einen in Nordspanien ansässigen Deutschen, der eng mit dem Ingenieurteam des Unternehmens und industriellen Akteuren in Deutschland zusammenarbeitet.

In den letzten zwei Jahren hat TORRAVAL zahlreiche technische Austauschrunden mit Unternehmen aus Branchen wie Chemie, Stahl und Metallurgie sowie Zellstoff und Papier durchgeführt, um die spezifischen betrieblichen Herausforderungen, regulatorischen Erwartungen und technischen Ansätze der einzelnen Industriesegmente zu verstehen.

Gleichzeitig hat das Unternehmen sein Projektabwicklungsmodell vorgestellt, das die ursprünglich entwickelten Engineering- und Konstruktionskompetenzen mit spezialisierter technischer Ausführung vor Ort kombiniert. In Deutschland arbeitet TORRAVAL mit seinem lokalen Partner, der EvaTech GmbH, zusammen.

Das Unternehmen ist derzeit an mehreren Engineering- und Entwicklungsprojekten für deutsche Industriekunden beteiligt und festigt damit seinen technischen sowie umsetzungsorientierten Ansatz in einem Markt, der durch hohe technische Standards und starken technischen Wettbewerb gekennzeichnet ist.

Eines der Projekte, dessen Umsetzung kurz bevorsteht, ist der Bau eines Kühlturms für die INFRASERV GMBH & CO. HÖCHST KG im Industriepark Höchst in Frankfurt am Main.

TORRAVAL Cooling wurde vor knapp 60 Jahren im Baskenland gegründet und gehört seit 2012 zur italienischen MITA Group.

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Industriepark Höchst Dusk, © 2021 Infraserv GmbH & Co. Höchst KG



Contact Details

Jürgen Fassbender

Torraval Cooling

+34 94 452 00 00

info@torraval.com

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