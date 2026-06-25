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Über den Horizont hinaus, gemeinsam immer weiter | Kexing Biopharm zieht Bilanz für seine Teilnahme an der CPHI & PMEC China 2026



25.06.2026 / 02:20 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 16. bis 18. Juni fand die CPHI & PMEC China 2026 im Shanghai New International Expo Center statt. Kexing Biopharm (688136.SH) präsentierte auf der Messe mehrere selbst entwickelte innovative Arzneimittelpipelines sowie über 30 Produkte für internationale Märkte. Das Unternehmen wurde zudem zur Verleihung der CPHI-Auszeichnungen eingeladen und erhielt für seine Leistungen in den Bereichen Innovation und internationale Entwicklung den „R&D Innovation Award".

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Branchenübergreifende Produktabdeckung und Anerkennung durch Innovationspreise

Die ausgestellten Produkte deckten die Bereiche Onkologie, Autoimmunerkrankungen und Stoffwechselerkrankungen ab. Blockbuster-Medikamente wie albumingebundenes Paclitaxel, Bevacizumab, Infliximab, Enzalutamid, Aflibercept, Liraglutid und Semaglutid waren Gegenstand umfangreicher Beratungen.

Im Hinblick auf die F&E-Pipeline hob Kexing Biopharm mehrere weltweit innovative Arzneimittelpipelines hervor, darunter GB18 zur Behandlung von Krebskachexie, GB19/GB26 zur Behandlung des systemischen Lupus erythematodes, GB10 für die Augenheilkunde sowie GB20/GB24 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen. Darüber hinaus fanden die klinischen Fortschritte bei zwei Phase-III-Programmen – dem langwirksamen GC und GB05 (Interferon-Inhalationslösung) – große Beachtung.

Die jahrelange kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologieplattformen und innovative Durchbrüche wurden mit der Verleihung des F&E-Innovationspreises an das Unternehmen gewürdigt. Dieser Preis, der gemeinsam von den Veranstaltern und führenden Vertretern der Branche verliehen wird, basiert auf einer mehrdimensionalen Bewertung, die Innovationen in Forschung und Entwicklung, Durchbrüche bei der klinischen Umsetzung, technologische Anwendungen und die Auswirkungen auf den Markt umfasst. Sie dient sowohl als Anerkennung für Leistungen im Bereich der industriellen Innovation als auch als Einblick in zukünftige Trends und Entwicklungen in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung.

Treffen in Foren zur Förderung internationaler Geschäftskontakte

Bei dieser Veranstaltung war das BD-Team von Kexing Biopharm maßgeblich an hochkarätigen Foren und Rundtischgesprächen zum Thema globale Expansion in der Pharmabranche beteiligt. Durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen wie der internationalen Vermarktung chinesischer Biopharmazeutika hob das Team die Erfolge der Unternehmensplattform hervor. Dieser Austausch lieferte wichtige Branchenperspektiven und Anhaltspunkte für die Optimierung der Internationalisierungsstrategien des Unternehmens und die Nutzung globaler Marktchancen.

Am Abend des 15. Juni veranstaltete Kexing Biopharm ein Treffen für Kunden und Partner aus verschiedenen Ländern. Die Teilnehmenden führten entspannte und dennoch intensive Gespräche über Marktdynamiken, Kooperationsperspektiven und die zukünftige strategische Planung und schufen damit eine solide Grundlage für gegenseitiges Vertrauen und eine für alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit bei künftigen Projekten.

Die CPHI bietet Kexing Biopharm eine strategische Plattform, um seine Stärken zu präsentieren und Kontakte zum globalen Pharmamarkt zu knüpfen. Auch in Zukunft wird das Unternehmen seine weltweite Präsenz weiter ausbauen und mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um einem breiteren internationalen Markt noch mehr hochwertige Produkte anzubieten.

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Cision

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