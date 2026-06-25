Erdbeben-Katastrophe in Venezuela - Tausende Tote befürchtet

- von Vivian Sequera ⁠und Mayela Armas

Caracas, 25. Jun (Reuters) - Nach zwei schweren Erdbeben in Venezuela befürchten die Behörden Tausende Todesopfer. In und um die Hauptstadt Caracas stürzten Dutzende Gebäude ein und begruben zahlreiche Menschen unter Trümmern. Die US-Erdbebenwarte USGS schätzt auf Basis von Modellrechnungen, dass die Zahl der Todesopfer die Zehntausendermarke überschreiten könnte. Offiziell bestätigten die Behörden bis Donnerstagmorgen (Ortszeit) mindestens 164 Tote und fast 1000 Verletzte. Eine von der Opposition im Ausland eingerichtete Website zur Suche nach Vermissten listete gegen 05.40 Uhr Ortszeit mehr als 10.000 Menschen auf, deren Verbleib ungeklärt war. Die USA, Deutschland ‌und weitere Länder boten Hilfe an.

Die beiden Erschütterungen ereigneten sich am Mittwochnachmittag an einem Feiertag, als sich viele Venezolaner zu Hause aufhielten. Nach Angaben der USGS traf zunächst ein Beben der Stärke 7,2 die Region rund 160 Kilometer westlich von Caracas, gefolgt von einem zweiten Beben der Stärke 7,5 weniger als eine Minute später. ⁠Rettungskräfte suchten in der Nacht ⁠in den Trümmern nach Überlebenden. "Dutzende Gebäude sind eingestürzt, und wir arbeiten derzeit unter Hochdruck an der Bergung von Verschütteten, um so viele Menschenleben zu retten, wie es uns mit Gottes Hilfe möglich ist", erklärte Interimspräsidentin Delcy Rodriguez im staatlichen Fernsehen.

Die Lage im Bundesstaat La Guaira nahe Caracas sei eine "wahre Tragödie", die Region habe sich in ein Katastrophengebiet verwandelt, sagte sie. Dort liegt zudem der Flughafen der Hauptstadt. Dessen Schließung erschwerte die Hilfsmaßnahmen.

"WIE IN EINEM HORRORFILM"

Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen. "Als wir nach draußen liefen, sah es aus wie in einem Horrorfilm", sagte Maria Alejandra, eine Anwohnerin aus Caracas. "Wir mussten über Schutt und Trümmer klettern. Der Hausmeister mit einem Baby und alle Nachbarn retteten sich nach ‌unten. Aber aus diesem Gebäude habe ich nur diese eine Familie herauskommen sehen." Die 80-jährige Rentnerin Maria ‌Romero sagte, die Polizei habe ihr geholfen, ihr Haus zu verlassen: "Dieses Erdbeben war schrecklich, noch schlimmer als das im Jahr 1967."

Damals war Caracas von einem Beben der Stärke 6,3 erschüttert worden. Eine 41-jährige Büroangestellte berichtete, sie habe kurz vor den schweren Erschütterungen eine Warnung auf ihrem Mobiltelefon erhalten: "Als ich es in die Hand nahm und las, was dort stand, spürte ich zuerst ein ⁠leichtes Zittern. In weniger als zwei Sekunden fing dann alles an, sich zu bewegen."

"VON GEWALTIGEM AUSMASS"

US-Präsident Donald Trump bot Venezuela Unterstützung an. "Die beiden schweren Erdbeben, die das großartige Volk ‌von Venezuela getroffen haben, sind von gewaltigem Ausmaß und haben zu einer verheerenden Zahl von ⁠Todesopfern geführt", erklärte Trump auf einer Social-Media-Plattform. Die USA seien bereit zu helfen. Das Verhältnis zwischen Washington und Caracas ist extrem angespannt, nachdem Trump im Januar angeordnet hatte, den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gewaltsam festnehmen zu lassen.

Auch Deutschland stellte Venezuela kurzfristig Hilfe in Aussicht. Die Bundeswehr könne bis zu sechs Transportflugzeuge vom Typ A400M bereitstellen, um Personal und Hilfsgüter etwa des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes zu befördern, teilte das Verteidigungsministerium mit. "Die Nachricht von ‌den vielen Tausenden Toten in Venezuela hat mich tief erschüttert", erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius. "Jetzt gilt es, ⁠schnell Hilfe zu leisten."

ÖLINDUSTRIE BLEIBT OFFENBAR WEITGEHEND VERSCHONT

Interimspräsidentin Rodriguez rief zur ⁠nationalen Einheit auf und dankte sowohl Trump als auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Hilfsangebote. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise mit einer Inflationsrate von mehr als 500 Prozent. Die UN-Menschenrechtsmission für Venezuela forderte die Regierung auf, die Blockade sozialer Medien im Land aufzuheben, da der Informationszugang in dieser Lage eine "Frage von Leben und Tod" sei.

In Caracas fällt der Schulunterricht für den Rest der Woche aus. Die Börse blieb geschlossen und soll für die Koordinierung der Rettungsarbeiten genutzt werden. Das Rote Kreuz in Venezuela teilte mit, seine Zentrale sei schwer beschädigt worden. Auch die französische Botschaft erlitt erhebliche Schäden.

Die Ölindustrie, die Schlüssel-Infrastruktur des Landes, schien dagegen zunächst nicht betroffen zu sein. Der Katastrophenschutz in Maracaibo nahe dem bedeutenden Ölzentrum am Maracaibo-See meldete keine Schäden. Zudem blieb die El-Palito-Raffinerie nahe dem Epizentrum offenbar unbeschädigt. Der britische Ölkonzern Shell erklärte, alle Mitarbeiter im Land seien wohlauf.

Ein längerer Stromausfall könnte Insidern zufolge jedoch die Rohölproduktion beeinträchtigen. Das venezolanische Ölministerium, der staatliche Ölkonzern PDVSA und dessen engster ausländischer ⁠Partner Chevron äußerten sich zunächst nicht. Venezuela liegt in einer seismisch aktiven Zone, in der die Karibische und die Südamerikanische Platte aufeinandertreffen. Im Jahr 1812 starben bei einem verheerenden Beben in Caracas und Merida schätzungsweise 30.000 Menschen.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)