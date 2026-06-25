Brüssel, ⁠25. Jun (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will die beiden weltgrößten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) und Microsoft künftig strenger kontrollieren. Hierzu sollen die ‌entsprechenden Geschäftsbereiche der beiden US-Konzerne als "Torwächter" eingestuft werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag nach ⁠einer mehrmonatigen ⁠Prüfung mit. Sie besetzten Schlüsselpositionen bei der Kommunikation zwischen europäischen Verbrauchern und Unternehmen.

Amazon zufolge lässt diese Bewertung die Vielfalt des Cloud-Angebots in der EU außer Acht. ‌Eine strengere Regulierung könnte Investitionen ‌und Innovationen behindern. Microsoft kritisierte, dass der dritte sogenannte Hyperscaler Google nicht als "Torwächter" eingestuft ⁠werden soll. Dies berge die Gefahr von ‌Marktverzerrungen. AWS, Google und ⁠Microsoft beherrschen etwa 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes.

Nach dem Digital Markets Act (DMA) kann die EU Online-Konzerne als besonders einflussreich ‌klassifizieren. Diese ⁠Unternehmen müssen bestimmte zusätzliche Auflagen ⁠erfüllen. Sie werden unter anderem dazu verpflichtet, ihre Plattformen für die Konkurrenz zu öffnen und verstärkt gegen Hass und Hetze im Internet vorzugehen.

(Bericht von Foo Yun Chee; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)