EU will Cloud-Anbieter Microsoft und AWS an kürzere Leine nehmen

Brüssel, 25. Jun (Reuters) - Die Europäische Union (EU) will die beiden weltgrößten Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS) und Microsoft künftig strenger kontrollieren. Hierzu sollen die entsprechenden Geschäftsbereiche der beiden US-Konzerne als "Torwächter" eingestuft werden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag nach einer mehrmonatigen Prüfung mit. Sie besetzten Schlüsselpositionen bei der Kommunikation zwischen europäischen Verbrauchern und Unternehmen.
Amazon zufolge lässt diese Bewertung die Vielfalt des Cloud-Angebots in der EU außer Acht. Eine strengere Regulierung könnte Investitionen und Innovationen behindern. Microsoft kritisierte, dass der dritte sogenannte Hyperscaler Google nicht als "Torwächter" eingestuft werden soll. Dies berge die Gefahr von Marktverzerrungen. AWS, Google und Microsoft beherrschen etwa 70 Prozent des europäischen Cloud-Marktes.
Nach dem Digital Markets Act (DMA) kann die EU Online-Konzerne als besonders einflussreich klassifizieren. Diese Unternehmen müssen bestimmte zusätzliche Auflagen erfüllen. Sie werden unter anderem dazu verpflichtet, ihre Plattformen für die Konkurrenz zu öffnen und verstärkt gegen Hass und Hetze im Internet vorzugehen.
(Bericht von Foo Yun Chee; geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)