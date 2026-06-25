Galeria erhält Millionenkredit für Sanierung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die angeschlagene Warenhauskette Galeria erhält für die weitere Sanierung einen neuen Kredit in Höhe von bis zu 160 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit./cr/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Luxus schwächelt - vor allem in Europaheute, 11:18 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Vor den Micron-Zahlen
Der Chip-Ausverkauf gestern war ein klares Warnsignalgestern, 13:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
Alle Plus-Analysen