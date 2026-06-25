Galeria erhält Millionenkredit für Sanierung

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Düsseldorf (dpa) - Die angeschlagene Warenhauskette Galeria erhält für die weitere Sanierung einen neuen Kredit in Höhe von bis zu 160 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

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