General Mills - Indikatoren historisch niedrig

Nahrungsmitteltitel stehen bei Investoren derzeit nicht sonderlich „hoch im Kurs“. In Bezug auf die General Mills-Aktie ist das sogar zu schwach ausgedrückt, denn in den letzten beiden Jahren fiel das Papier von über 90 USD auf 32 USD zurück. Den beschriebenen Absturz quittieren die quantitativen Indikatoren mit historischen Tiefständen. Weder die Relative Stärke nach Levy noch der trendfolgende MACD notierten im Monatsbereich in der Historie jemals tiefer. Der beschriebene Abwärtstrend besitzt deshalb bereits einen recht hohen Reifegrad. Ähnlich sind die markante Lunte der aktuellen Monatskerze bzw. das mögliche „Hammer“-Umkehrmuster zu interpretieren. Vor diesem Hintergrund haben nun die horizontalen Marken der letzten 16 Jahre bei rund 36 USD unsere volle Aufmerksamkeit, zumal ein lehrbuchmäßiges Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (38,81/37,82 USD) deren Bedeutung noch zusätzlich unterstreicht. Noch befindet sich die General Mills-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend, doch bei einer Rückeroberung der Zone bei 36/38 USD mutiert der Titel zu einem spannenden, antizyklischen Tradingkandidaten.

General Mills (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart General Mills

Quelle: LSEG, tradesignal²

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