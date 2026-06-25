Gewinnserie bei H&M nach Lieferproblemen gerissen

Stockholm, 25. ⁠Jun (Reuters) - Der schwedische Modekonzern H&M hat sich mit einem zu straffen Lagermanagement selbst ausgebremst und im Frühjahr die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. Firmenchef Daniel Erver räumte am Donnerstag ein, dass das Bestandsmanagement in einigen Fällen die Fähigkeit beeinträchtigt habe, die ‌Nachfrage vollständig zu befriedigen. "Bei einigen Produktgruppen war das Angebot im Vergleich zur Nachfrage etwas knapp." Die Verbesserung der Rentabilität und die höhere Produktivität der Lagerbestände ⁠stünden jedoch ⁠im Einklang mit dem langfristigen Ziel, die Grundlagen für nachhaltiges und profitables Wachstum zu schaffen.

"Wir sind zwar mit der Rentabilität zufrieden, aber beim Umsatz noch nicht dort, wo wir hinwollen", fügte Erver hinzu. Das geringere Verbrauchervertrauen in wichtigen europäischen Märkten habe die Geschäfte beeinträchtigt. Zudem hätten gestiegene Rohstoffpreise belastet. So ‌seien etwa die Baumwollpreise in den letzten Monaten ‌stark gestiegen, was für Unsicherheit bei der Bruttomarge gesorgt habe.

Im zweiten Geschäftsquartal (März bis Mai) stagnierte das operative Ergebnis bei 5,91 Milliarden Kronen (rund 525 Millionen Euro), wie das Unternehmen mitteilte. ⁠Analysten hatten im Schnitt mit 6,38 Milliarden Kronen gerechnet. Damit ist die Serie ‌von drei Quartalen mit steigenden Gewinnen gerissen. ⁠Auch für den laufenden Monat Juni rechnet H&M währungsbereinigt nur mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Bereinigt um einmalige Restrukturierungskosten stieg der operative Gewinn um elf Prozent. Auch die Bruttomarge verbesserte sich auf 56,6 Prozent ‌von 55,4 Prozent im Vorjahr.

H&M kämpft ⁠an mehreren Fronten. Während der spanische ⁠Rivale Inditex mit Marken wie Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka oder Lefties das gehobene Segment der Fast Fashion-Mode dominiert, machen Billig-Anbieter wie Shein dem Konzern bei preissensiblen Kunden zu schaffen. Zudem wurde das Quartal genau beobachtet, wie sich der Iran-Krieg auf das Verbrauchervertrauen und die Kosten auswirkt. Mit trendigeren Kollektionen, wie einer Zusammenarbeit mit der Designerin Stella McCartney, versucht Erver, wieder mehr Käufer anzulocken.

(Bericht von Greta Rosen Fondahn in Stockholm und Helen Reid ⁠in London, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)