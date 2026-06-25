Hapag-Lloyd bekommt alle im Golf aufgehaltenen Schiffe frei

Berlin/Kopenhagen/London, 25. ⁠Jun (Reuters) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat sämtliche im Persischen Golf aufgehaltenen Schiffe wieder frei. Alle Frachter, die von der vorübergehenden Schließung der Straße von Hormus betroffen waren und auf die Ausfahrt gewartet hatten, hätten die Region inzwischen sicher ‌verlassen, erklärte eine Konzernsprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. "Dies erfolgte erst nach sorgfältiger Bewertung der Sicherheitslage und in enger Abstimmung mit den ⁠relevanten Behörden, ⁠Sicherheitspartnern sowie unseren Teams an Bord und an Land." Aus Sicherheitsgründen gebe Hapag-Lloyd keine Details wie etwa Namen einzelner Schiffe, Routen oder Zeitpläne bekannt.

Vor gut zwei Wochen waren es noch vier Hapag-Lloyd-Schiffe, die wegen des Iran-Kriegs im Persischen Golf feststeckten. Ursprünglich waren es sechs Schiffe mit 150 Seeleuten ‌gewesen. Eines kam bereits im April frei und ‌bei einem anderen lief der Chartervertrag aus, womit es nicht mehr zur Hapag-Lloyd-Flotte gehörte. Nach der jüngsten Einigung der USA und dem Iran auf ein vorläufiges ⁠Friedensabkommen hatte das Hamburger Unternehmen die Hoffnung geäußert, dass auch die noch verbliebenen ‌Schiffe bald die Straße von Hormus passieren ⁠können.

Am Donnerstag teilte die dänische Containerreederei Maersk ihrerseits mit, dass zwei ihrer Schiffe die Meerenge in der Nacht sicher durchquert und den Golf verlassen hätten. Dabei handele es sich um die konzerneigene ‌Maersk Baltimore und ein derzeit von ⁠Maersk gechartertes Schiff. Ein weiteres Schiff ⁠solle zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die UN-Schifffahrtsorganisation IMO setzt derzeit einen Evakuierungsplan im Golf um. Seit Beginn der Maßnahme am Dienstag haben nach IMO-Daten von Donnerstag 57 Schiffe die Straße von Hormus passiert. An Bord dieser Schiffe seien schätzungsweise 1100 Seeleute, so die International Maritime Organization (IMO). Der IMO-Plan soll insgesamt Hunderten von Schiffen mit rund 11.000 Crew-Mitgliedern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglichen.

(Bericht von Elke Ahlswede, Stine Jacobsen, ⁠Anna Ringstrom und Jonathan Saul, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)