Hitzewelle in Europa sorgt für neue Temperaturrekorde

Paris/London, ⁠24. Jun (Reuters) - Die Hitzewelle in Westeuropa hat erneut zu Temperaturrekorden geführt. In Paris ‌wurde am Mittwoch ein neuer Juni-Höchstwert von 40,9 Grad ⁠gemeldet. ⁠Am Vortag hatte Frankreich mit 44,3 Grad in der südwestlichen Gemeinde Pissos den heißesten Tag seit ‌Beginn der Aufzeichnungen ‌vor fast 80 Jahren erlebt. Auch in Großbritannien fiel ⁠zur Wochenmitte ein Juni-Rekord: Im ‌südenglischen Gosport ⁠stieg das Thermometer auf 36,1 Grad und übertraf damit die bisherige Höchstmarke ‌von 35,6 ⁠Grad aus den ⁠Jahren 1957 und 1976.

(Bericht von Makini Brice, Sarah Young und Giselda VagnoniBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)