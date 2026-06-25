LBBW Kapitalmärkte Daily
Ifo-Geschäftsklima besser als erwartet
Lage verbessert sich
Das gestern veröffentlichte ifo-Geschäftsklima für den Juni in Deutschland überraschte insgesamt positiv mit einer Verbesserung von 85,0 auf 85,6. Dazu trug vor allem eine optimistischere Einschätzung der Lage bei (Anstieg von 86,1 auf 87,0). Die Erwartungen hellten sich dagegen nur leicht von 83,9 auf 84,1 auf. Wir hätten eher damit gerechnet, dass die Aussicht auf eine Normalisierung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zunächst die Erwartungen stärker befeuert als die Lage.
Rheinmetall-Aktie zieht Dax ins Minus
Während der EuroStoxx 50 nahezu unverändert schloss, sank der DAX gestern um 0,6 %. Maßgeblich verantwortlich dafür war das Index-Schwergewicht Rheinmetall: Die Aktie des Rüstungskonzerns brach im Tagesverlauf um fast 20 % ein. Das Bundesverteidigungsministerium möchte ein milliardenschweres Fregattenprojekt (F126) einstellen, an dem Rheinmetall über eine kürzlich erworbene Marinegesellschaft mit einem hohen Auftragsvolumen beteiligt gewesen wäre. Der US-Chiphersteller Micron legte nach Börsenschluss besser als erwartete Zahlen und Prognosen vor. Dies beflügelte die Futures für den technologielastigen Nasdaq und die Aktienkurse heute Morgen in Asien.
Goldpreis sinkt auf 4.000 USDNach einem Rekordlauf zu Jahresbeginn ist der Goldpreis gestern im Tagesverlauf erstmals wieder unter die Marke von 4.000 USD gerutscht und schloss nur knapp darüber. Neben dem zuletzt stärkeren US-Dollar waren auch gestiegene Markterwartungen von US-Zinserhöhungen für den Rückgang verantwortlich. Im Januar 2026 hatte Gold ein Rekordhoch von fast 5.600 USD erreicht.
Heute US-Inflationsdaten und FußballHeute stehen Makrodaten aus Übersee auf der Agenda. Neben Auftragseingängen für langlebige Güter liegt der Fokus auf der Entwicklung der Inflation. Im Mai dürfte sich die PCE-Kernrate (d.h. ohne Energie und Lebensmittel) auf 3,4 % Y/Y erhöht haben nach +3,3 % im April. Stärkere Steigerungen der US-Konsumausgaben (Personal Consumption Expenditures) erhöhen den Druck auf die Notenbank zu einer Zinsanhebung. Der Vize-Chef der Fed, John C. Williams, könnte dies in einer später folgenden Rede kommentieren. Ungefähr zur gleichen Uhrzeit liegt der Fußball-Fokus bereits auf dem letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador (Beginn um 22 Uhr MEZ).
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