Institute: Nahost-Krieg drückt Österreichs Wirtschaft in kurze Stagnation

Wien, 25. ⁠Jun (Reuters) - Die österreichische Wirtschaft fällt infolge des Nahost-Kriegs Ökonomen zufolge vorübergehend in eine Stagnation. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise bremse die Konjunktur im Sommerhalbjahr aus, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Sommerprognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo und des Instituts für Höhere Studien (IHS) hervorgeht. ‌Dem IHS zufolge dürfte die Wirtschaftsleistung im zweiten und dritten Quartal stagnieren und "erst gegen Jahresende wieder an Fahrt gewinnen". Für das Gesamtjahr zeigt sich das ⁠Institut dennoch optimistischer ⁠als im Frühjahr und hob die Erwartung für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf ein Plus von 0,8 Prozent an nach zuvor 0,5 Prozent. Das Wifo belässt seine Prognose bei 0,9 Prozent. Sollten die Energiepreise schneller sinken als an den Terminmärkten erwartet, "würde sich die Konjunktur rascher erholen", erklärte das Wifo.

Für 2027 rechnet das IHS mit einem ‌Wachstum von 1,0 Prozent nach zuvor 0,8 Prozent. ‌Die Wifo-Ökonomen senkten ihre Erwartung für das kommende Jahr dagegen von 1,3 auf 1,1 Prozent. Grund dafür seien die anhaltenden Folgen der hohen Kosten: Die Inflation dämpfe die Reallöhne ⁠länger als erhofft, zudem schlügen höhere Strom- und Gaskosten wegen langfristiger Verträge bei vielen ‌Haushalten erst 2027 voll durch.

Auslöser des Preisdrucks ⁠ist der Krieg zwischen den USA und dem Iran, der die Energiepreise deutlich steigen ließ. Das Wifo hob seine Inflationserwartung für 2026 wegen teurerer Treibstoffe und Energie von 2,7 auf 3,2 Prozent an. Das IHS rechnet ‌mit einer Rate von 3,0 Prozent. Im ⁠kommenden Jahr dürfte die Teuerung laut den ⁠Instituten auf 2,4 beziehungsweise 2,3 Prozent zurückgehen.

Belastet wird die Konjunktur zudem durch die angespannte Lage der öffentlichen Finanzen und die Budgetkonsolidierung der Regierung. Wifo und IHS erwarten übereinstimmend, dass das Budgetdefizit im laufenden Jahr bei 4,0 Prozent des BIP und 2027 bei 3,7 Prozent liegen wird. Damit würde Österreich weiterhin deutlich über der Maastricht-Vorgabe der EU von drei Prozent bleiben. Ziel der Regierung ist es, das Defizit bis 2028 wieder auf die EU-Grenze zu drücken und so ⁠aus dem EU-Defizitverfahren herauszukommen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)