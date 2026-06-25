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Intel Corp.: Ein Halbleiter-Gigant erwacht im KI-Zeitalter zu neuem Leben

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Intel Corp.: Ein Halbleiter-Gigant erwacht im KI-Zeitalter zu neuem Leben


Der traditionsreiche Chipkonzern hat an der Börse zuletzt eine bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt und profitiert zunehmend vom weltweiten Boom der Künstlichen Intelligenz. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich nun auf die Frage, ob die strategische Neuausrichtung nachhaltiges Potenzial bietet oder der aktuelle Höhenflug bereits zu viele Vorschusslorbeeren enthält.

Volatilität und beeindruckende Kursrally im Frühsommer

Im Juni 2026 präsentiert sich die Intel-Aktie als einer der dynamischsten Werte am Markt, der nach einem starken Kursanstieg von zeitweise über 270 Prozent seit Jahresbeginn für Aufmerksamkeit sorgt. Zuletzt war der Handel von einer hohen Volatilität geprägt, in der auf Gewinnmitnahmen und Kursrücksetzer prompt erneute Käufe folgten, was den Preis im Monatsverlauf wieder über die Marke von 130 US-Dollar trieb. Auch wenn das erste Quartal noch von Verlusten je Aktie geprägt war, honoriert der Markt das solide Umsatzwachstum auf über 13,5 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen hinsichtlich der Ende Juli anstehenden Quartalszahlen sind hoch, da Analysten zunehmend davon ausgehen, dass der Konzern die finanzielle Talsohle endgültig durchschritten hat und in absehbarer Zeit wieder handfeste Gewinne ausweisen wird.



Endlos Turbo Long 73,6308 open end: Basiswert Intel Corporation

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Quelle: DZ BANK: Geld 25.06. 15:39:24, Brief 25.06. 15:39:15
5,78 EUR 5,80 EUR 11,65% Basiswertkurs: 131,66 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 24.06.
Basispreis 73,6308 USD Knock-Out-Barriere 73,6308 USD
Hebel 2,09x Abstand zum Basispreis in % 44,08%
Abstand zum Knock-Out in % 44,08% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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