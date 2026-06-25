IRW-News: ACCESS Newswire: Eudia kündigt Zusammenarbeit mit Microsoft an, um Expert Digital Twins für Unternehmen zu skalieren

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Eudia kündigt Zusammenarbeit mit Microsoft an, um Expert Digital Twins für Unternehmen zu skalieren

Gemeinsamer Vertrieb und technische Integration in Microsoft 365 bringen Eudias Expert Digital Twins und die Suite spezialisierter Agenten in die internen Rechtsabteilungen und zugehörigen Teams der weltweit ambitioniertesten Unternehmen

PALO ALTO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Eudia, das System of Intelligence für Rechts- und Geschäftsteams in Unternehmen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, die Produktintegrationen in Microsoft 365-Anwendungen über Add-Ins und APIs, die technische Bereitstellung auf Basis der Microsoft Azure-Infrastruktur sowie eine gemeinsame Go-to-Market-Strategie mit der Unternehmensvertriebsorganisation von Microsoft umfasst. Ehrgeizige Unternehmen wie ServiceNow, Cargill, Toshiba, Ecolab und Bayer nutzen Eudia bereits innerhalb von Microsoft 365 - darunter Microsoft Word, Outlook, SharePoint und OneDrive -, um Expertenwissen für die internen Rechtsabteilungen und die von ihnen betreuten Teams skalierbar bereitzustellen. Integrationen für Microsoft Teams, Microsoft 365 Copilot und PowerPoint sind geplant.

Eudia wurde von Anfang an für Microsoft 365 entwickelt. Interne Rechtsabteilungen erstellen Entwürfe und nehmen Korrekturen in Word vor, verhandeln in Outlook, speichern Vorlagen und unterzeichnete Verträge in SharePoint und OneDrive und arbeiten über Teams mit den Abteilungen Vertrieb, Beschaffung, Marketing und Finanzen zusammen. Eudia trifft sie dort, wo die Arbeit bereits stattfindet, und stellt Expert Digital Twins des Expertenwissens jedes Kunden sowie eine Reihe spezialisierter Agenten bereit, darunter Argumentationsanalyse, Fallanalyse, Vertragsberichterstattung und andere - alles auf der Grundlage des institutionellen Wissens des Kunden.

Eudia basiert auf Azure und nutzt hochverfügbare, skalierbare und konforme Rechen- und Speicherressourcen sowie Foundation-Modelle und die Microsoft-Sicherheitsinfrastruktur, die für den Einsatz von KI auf Unternehmensebene konzipiert sind. Gemeinsame Kunden von Microsoft und Eudia können Eudia im Microsoft Marketplace erwerben.

Das Wissen von Unternehmen ist innerhalb von Microsoft 365 zugänglich. Vorlagen, abgeschlossene Verträge und Präzedenzfälle befinden sich in Word, SharePoint, Outlook und Teams. Der Aufbau von Eudia auf Microsoft Azure war der einzige Weg, um Expert Digital Twins und spezialisierte Agenten genau dort bereitzustellen, wo die Arbeit bereits stattfindet. Unsere Zusammenarbeit beschleunigt die nächsten Schritte unserer gemeinsamen Kunden, sagte Ashish Agrawal, CTO und Mitbegründer von Eudia.

Eudia steht für die Art eines integrierten, branchenorientierten KI-Partners, der für Rechtsabteilungen in Unternehmen nicht nur die Output-Leistung, sondern auch die Entscheidungsfähigkeit skaliert. Gemeinsam mit Eudia bieten wir Juristen und den Teams, mit denen sie zusammenarbeiten, die Möglichkeit, ihr eigenes Fachwissen in Microsoft 365 einzusetzen, sagte Alistair Speirs, General Manager, Global Platforms bei Microsoft.

Die Zusammenarbeit erweitert das unternehmensinterne Fachwissen im Microsoft 365-Umfeld, auf das Kunden bereits vertrauen. Die interne Rechtsabteilung arbeitet schneller bei Verträgen, Due-Diligence-Prüfungen, Compliance und Fallmanagement. Der Vertrieb schließt Geschäfte schneller ab, die Beschaffung genehmigt Lieferantenverträge, das Marketing liefert sauberere Marketingmaterialien, und die Finanzabteilung verzeichnet geringere Ausgaben für externe Rechtsberater. Gemeinsam beschleunigen Eudia und Microsoft die Arbeitsabläufe von Unternehmen und verhelfen ihnen zum Erfolg in einem wettbewerbsintensiven, KI-orientierten Markt.

ÜBER EUDIA

Eudia ist die KI-Plattform für komplexe juristische Aufgaben, die Ihre besten Juristen durch unternehmensgerechte Digital Twins ihrer Urteilsfähigkeit und ihrer Fachkenntnisse ergänzt. Das Herzstück der Plattform ist das Enterprise Brain, eine proprietäre Intelligenzschicht, die das Urteilsvermögen der führenden Experten eines Unternehmens in Bezug auf Verträge, Richtlinien, Präzedenzfälle und frühere Entscheidungen erfasst und kodifiziert. Eudia wandelt dieses Fachwissen in kontrollierte, KI-gestützte Intelligenz um, die direkt in die Systeme eingebettet ist, in denen juristische Arbeit stattfindet, wodurch Rechts- und Geschäftsabteilungen beschleunigt werden und kontinuierlich aus ihren Entscheidungen gelernt wird. Durch die Kombination von domänenspezifischer KI mit Unternehmens-Governance und Self-Service-Funktionen für Geschäftsteams hilft Eudia Unternehmen dabei, Transaktionszyklen zu beschleunigen, die Compliance zu stärken, die Abhängigkeit von externen Rechtsberatern zu verringern und Expertenurteile zu skalieren. Erfahren Sie mehr unter www.eudia.com.

Medienkontakt

Ilya Gaidarov

Leiter Produktmarketing, press@eudia.com

QUELLE: Eudia

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