IRW-News: ACCESS Newswire: Hydrosat und Kazakhstan Gharysh Sapary unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung satellitengestützter Wasserüberwachung in Kasachstan und Zentralasien

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Hydrosat und Kazakhstan Gharysh Sapary unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung satellitengestützter Wasserüberwachung in Kasachstan und Zentralasien

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BRÜSSEL, BELGIEN / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, und JSC NC Kazakhstan Gharysh Sapary (KGS), Kasachstans nationale Raumfahrtgesellschaft, gaben am 23. Juni 2026 im Rahmen einer Zeremonie in Brüssel die Unterzeichnung einer Vereinbarung über gemeinsame Aktivitäten bekannt. Die Vereinbarung schafft den Rahmen für ein landesweites Programm zur Digitalisierung der Wasserressourcenbewirtschaftung mithilfe satellitengestützter thermischer Analysen und KI, das das Potenzial hat, auf ganz Zentralasien ausgeweitet zu werden.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen des Staatsbesuchs des Staatsoberhaupts der Republik Kasachstan in Belgien unterzeichnet. Während des Besuchs wurden eine Reihe strategischer Vereinbarungen geschlossen, um künstliche Intelligenz, Wissenschaft, digitale Infrastruktur und Weltraumtechnologien voranzubringen und damit neue Möglichkeiten für Investitionen, gemeinsame Forschung, den Einsatz von Technologien und internationale Zusammenarbeit zu schaffen.

Kasachstan wurde bei den Unterzeichnungszeremonien durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie der Republik Kasachstan, Zhaslan Madiyev, sowie durch den Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung der Republik Kasachstan, Sayasat Nurbek, vertreten. Die Teilnahme hochrangiger Regierungsvertreter unterstreicht die strategische Bedeutung weltraumgestützter Technologien und digitaler Innovationen für die langfristigen Entwicklungsprioritäten Kasachstans.

Diese für die Region erste Zusammenarbeit ihrer Art verbindet die thermische Infrarot-Satellitentechnologie von Hydrosat sowie KI-gestützte Wasser- und Ernteanalysen mit der nationalen Geodateninfrastruktur der KGS. Die in Brüssel unterzeichnete Vereinbarung ebnet den Weg für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in Kasachstan und ganz Zentralasien.

Kasachstan ist einer der weltweit führenden Weizenexporteure und verfügt über mehr als 23 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche sowie fast 2 Millionen Hektar bewässertes Ackerland, das sich vor allem auf die südlichen Regionen des Landes konzentriert. Auf die Landwirtschaft entfallen mehr als 60 % der nationalen Wasserentnahmen, weshalb ein effizientes Wassermanagement eine strategische Priorität darstellt. Zentralasien ist eine der weltweit am stärksten von Wasserknappheit betroffenen Agrarregionen, in der Millionen Hektar Ackerland bewässert werden, während gleichzeitig der Druck durch den Klimawandel und eine alternde Infrastruktur zunimmt.

Als Reaktion darauf hat die Regierung der Modernisierung der Bewässerungssysteme, der Einführung digitaler Landwirtschaft und der Verbesserung des Wassermanagements Priorität eingeräumt, um Produktivität, Widerstandsfähigkeit und langfristige Nachhaltigkeit zu steigern. Durch die Kombination der thermischen Infrarot- und KI-gestützten Analysen von Hydrosat mit den nationalen Weltraum- und Geodatenkapazitäten von KGS sowie den Copernicus-Sentinel-Daten wird das Programm Kasachstan und seinen regionalen Partnern standardisierte, überprüfbare Messdaten liefern, die eine intelligentere Wasserverteilung, eine stärkere Ressourcenverwaltung und widerstandsfähigere Agrarsysteme ermöglichen.

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um einer der strategisch bedeutendsten Agrarregionen der Welt konsistente, feldbezogene Wasserinformationen zur Verfügung zu stellen, sagte Pieter Fossel, CEO von Hydrosat. Durch die Kombination unserer Technologie mit den nationalen Weltraumkapazitäten und der Geodatenkenntnisse der KGS helfen wir Kasachstan und seinen regionalen Partnern, von Schätzungen zu standardisierten, überprüfbaren Messungen überzugehen, was langfristig eine intelligentere Wasserverteilung, eine stärkere Ressourcenverwaltung und widerstandsfähigere Agrarsysteme ermöglicht.

Die Zusammenarbeit ist auf den großflächigen operativen Einsatz ausgelegt und schafft die Grundlage für die landesweite Einführung satellitengestützter Wasserüberwachung. Das Programm wird die tatsächliche Evapotranspiration auf Feldebene messen, den bewässerungsbedingten Wasserverbrauch bewerten, die Bodenfeuchte abschätzen, Wasserstress bei Kulturpflanzen erkennen sowie die Bewässerungsleistung und die Wasserproduktivität bewerten.

Indem fragmentierte Berichterstattung und spärliche Bodenmessungen durch konsistente, skalierbare Messungen ersetzt werden, führt das Programm eine standardisierte, überprüfbare Ebene der Wasserüberwachung ein, um die langfristige Bewirtschaftung, die Investitionsplanung und Initiativen zur Klimaanpassung zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit unterstreicht den wachsenden institutionellen Bedarf nach einer operativen, satellitengestützten Wasserüberwachung; ein Markt, der voraussichtlich rasch wachsen wird, da Regierungen der Wassersicherheit, der Nahrungsmittelproduktion und der nationalen Resilienz Priorität einräumen.

Diese Initiative markiert eine neue Dimension in der Anwendung von Satellitentechnologie auf eine der kritischsten Ressourcenherausforderungen unserer Zeit, sagte Kaiyrzhan Kozhayev, Vorsitzender des Boards der KGS.

Durch die Integration weltraumgestützter thermischer Infrarotanalysen in die nationale Geodateninfrastruktur Kasachstans verändern wir die Art und Weise, wie der Wasserverbrauch gemessen, überwacht und verwaltet wird - in einem Umfang und mit einer Präzision, die bisher nicht möglich waren. Das bedeutet es, Weltraumtechnologie zum Wohle unseres Landes und unserer Region einzusetzen.

Für KGS stellt die Partnerschaft einen bedeutenden Schritt dar, um Kasachstans eigenständige Fähigkeit zur Umwandlung von Satellitendaten in operative Entscheidungshilfen voranzutreiben. Durch lokale Validierung, die Integration in die bestehende Geodateninfrastruktur Kasachstans und die enge Zusammenarbeit mit nationalen Akteuren wird das Programm praktische, entscheidungsreife Produkte auf der Grundlage hochauflösender thermischer Infrarotbilder liefern - wodurch Behörden, Wassermanager und landwirtschaftliche Nutzer auf der Grundlage präziser, zeitnaher Informationen statt auf Schätzungen handeln können.

Das Programm zeigt, wie nationale Weltraumkapazitäten und modernste Satellitenanalytik zusammenwirken können, um operativen Mehrwert in großem Maßstab zu schaffen. Durch die Verankerung der Initiative im nationalen Weltraumrahmen Kasachstans etabliert die KGS eine skalierbare Architektur, die mehrjährige Programme, grenzüberschreitende Datenintegration und eine künftige Ausweitung auf ganz Zentralasien unterstützen kann.

Durch diese Partnerschaft positioniert die KGS Kasachstan als regionalen Vorreiter bei der Anwendung satellitengestützter Wasserüberwachung - und schafft ein übertragbares Modell für benachbarte zentralasiatische Länder, die mit gemeinsamen Herausforderungen wie Wasserknappheit, Klimaschwankungen und Unsicherheiten in der Landwirtschaft konfrontiert sind. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach messbaren, datengestützten Ansätzen zur Wassersicherheit in der gesamten Region etabliert die Initiative die nationale Weltrauminfrastruktur Kasachstans als zentralen Wegbereiter für diesen Wandel.

Über Hydrosat

Hydrosat ist ein führendes Unternehmen im Bereich der thermischen Bildauswertung, das Regierungen und Konzerne dabei unterstützt, die physische Welt mithilfe von Infrarot-Satellitendaten und Analysen zu überwachen. Durch die Kombination von proprietären Wärmebildern, KI-gestützten Modellen und cloudbasierten Bereitstellungsplattformen wandelt Hydrosat Oberflächentemperaturen in operative Erkenntnisse um, um einige der weltweit drängendsten Herausforderungen in den Bereichen Ressourcen, Sicherheit und Klima zu bewältigen.

Die Lösungen von Hydrosat werden eingesetzt, um Wasserstress zu bewerten, die landwirtschaftliche Produktion zu optimieren, Umwelt- und Industriebedingungen zu überwachen und strategische staatliche Anwendungen zu unterstützen. Das Unternehmen bedient Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Umweltüberwachung, Verteidigung und Nachrichtendienst sowie Klimaresilienz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hydrosat.com.

Über JSC NC Kazakhstan Gharysh Sapary

Kazakhstan Gharysh Sapary ist die nationale Raumfahrtgesellschaft der Republik Kasachstan und verantwortlich für die Entwicklung und den Betrieb wichtiger nationaler Raumfahrtinfrastrukturen, darunter Erdbeobachtungskapazitäten, Geodatendienste und anwendungsorientierte Raumfahrtlösungen für staatliche und kommerzielle Nutzer. KGS unterstützt den Einsatz von Satellitentechnologien in Bereichen wie der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, der Landwirtschaft, der Umweltüberwachung, der Katastrophenhilfe und der digitalen Transformation und trägt so zur technologischen Souveränität und zur nachhaltigen Entwicklung Kasachstans bei.

Pressekontakt bei Hydrosat:

Christine Vlachou

Sr. Marketing & Communications Manager

marketing@hydrosat.com

Pressekontakt bei JSC NC Kazakhstan Gharysh Sapary:

Aiganym Koshanova

Press Secretary NC Kazakhstan Gharysh Sapary

a.koshanova@gharysh.kz

QUELLE: Hydrosat

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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