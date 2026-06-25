IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. gibt den Abschluss einer Lizenz- und Technologietransfervereinbarung mit Grapherry, Inc. bekannt sowie ein Management-Update

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. gibt den Abschluss einer Lizenz- und Technologietransfervereinbarung mit Grapherry, Inc. bekannt sowie ein Management-Update

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Vancouver, British Columbia - 25. Juni 2026 / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Mai 2026 die bereits angekündigte Lizenzvereinbarung (die Vereinbarung) mit Grapherry, Inc. (Grapherry) bezüglich Grapherrys firmeneigener Graphen-Produktionsplattform STREAM und des gesamten damit verbundenen geistigen Eigentums (die Technologie) abgeschlossen hat.

Gemäß der Vereinbarung hat Grapherry Argo eine ausschließliche weltweite Lizenz für die Nutzung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Technologie für eine anfängliche Laufzeit von 10 Jahren (die Lizenz) gewährt. Bei Ausgabe aller nachstehend beschriebenen Vergütungsaktien und Warrants gehen das volle Eigentum an der Technologie automatisch und uneingeschränkt auf Argo über.

Als Gegenleistung für die Lizenz erklärte sich Argo bereit, Grapherry bis zu 11.000.000 Stammaktien und 5.500.000 Aktienkauf-Warrants auszugeben. Zum Abschluss der Transaktion gab Argo an Grapherry 2.500.000 Stammaktien sowie alle 5.500.000 Warrants im Voraus aus, deren Unverfallbarkeit von den nachstehend aufgeführten leistungsabhängigen Meilensteinen abhängt. Die verbleibenden 8.500.000 Stammaktien werden schrittweise ausgegeben, sobald die folgenden Meilensteine erreicht sind:

- 2.500.000 Stammaktien nach Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 1.000.000 CAD durch Argo;

- 3.000.000 Stammaktien bei Inbetriebnahme einer Graphen-Produktionsanlage, die die Mindestanforderungen an die Produktionskapazität erfüllt, wie von einer unabhängigen externen Prüf- und Verifizierungsstelle bestätigt; und

- 3.000.000 Stammaktien, sobald Argo durch die Vermarktung der Technologie einen Bruttoumsatz von 1.000.000 CAD erzielt hat.

Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,75 CAD pro Aktie ausgeübt werden. Alle 5.500.000 Warrants wurden zum Zeitpunkt des Abschlusses ausgegeben und werden in Tranchen freigegeben und ausübbar, sobald die entsprechenden Meilensteine erreicht sind: 2.500.000 Warrants zum Zeitpunkt des Abschlusses, 1.500.000 Warrants bei Erreichen des Meilensteins Abschluss der Eigenkapitalfinanzierung und 1.500.000 Warrants bei Erreichen des Meilensteins Inbetriebnahme der Produktionsanlage.

Sofern die Ausgabe von Stammaktien an Grapherry im Rahmen der Vereinbarung zur Entstehung einer Kontrollperson führen würde, wird Argo gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange vor der betreffenden Ausgabe die Zustimmung der Aktionäre einholen. Grapherry darf zudem keine Warrants ausüben, wenn die Ausgabe von Stammaktien im Rahmen der betreffenden Ausübung dazu führen würde, dass Grapherry auf unverwässerter Basis mehr als 19,99 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens hält, es sei denn, die vorherige Zustimmung der Aktionäre liegt vor.

Wie bereits bekanntgegeben, hat sich Argo im Zusammenhang mit der Vereinbarung bereit erklärt, 400.000 Stammaktien an einen externen Berater auszugeben. Die Aktien wurden als aktienbasierte Vergütung für Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen ausgegeben, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung für das Unternehmen erbracht wurden. Die Vergütung wurde nicht unter Bezugnahme auf die gemäß der Vereinbarung an Grapherry zahlbare Gegenleistung berechnet und ist auch nicht als Prozentsatz davon zahlbar. Alle im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien und Warrants, einschließlich der an den Berater ausgegebenen Aktien, unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist, die am 25. Oktober 2026 abläuft.

Über Grapherry, Inc.

Grapherry, Inc. ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen im Bereich fortschrittlicher Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung proprietärer Graphenproduktionstechnologien und graphenverstärkter Produkte für industrielle Anwendungen konzentriert. Die proprietäre Graphenplattform STREAM von Grapherry ist darauf ausgelegt, unter Einsatz skalierbarer Verarbeitungsverfahren, die auf die Unterstützung kommerzieller Fertigungsanwendungen ausgerichtet sind, aus kohlenstoffbasierten Ausgangsmaterialien hochwertiges Graphen zu produzieren.

Grapherry entwickelt Graphenlösungen für verschiedene Branchen, unter anderem Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft, Energiespeicherung und industrielle Spezialanwendungen. Zu den Entwicklungsinitiativen des Unternehmens zählen graphenverstärkte Zementzusätze, Bodenverbesserungsmittel, leitfähige Materialien sowie fortschrittliche Graphenformulierungen, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit in einer Reihe industrieller Märkte zu verbessern.

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Grapherry werden von einem multidisziplinären technischen Team unterstützt, das über Expertise in den Bereichen Graphenwissenschaft, Verfahrenstechnik, Produktionsskalierung und Vermarktung fortschrittlicher Werkstoffe verfügt.

Offenlegung im Rahmen des Frühwarnsystems

Im Zusammenhang mit der Vereinbarung erwarb Grapherry zum Zeitpunkt des Abschlusses 2.500.000 Stammaktien und 5.500.000 Warrants, von denen 2.500.000 Warrants sofort unverfallbar und ausübbar wurden, während die übrigen Warrants erst nach Erreichen bestimmter Meilensteine gemäß der Vereinbarung unverfallbar werden. Unmittelbar vor Abschluss der Vereinbarung besaß Grapherry weder direkt noch indirekt Wertpapiere des Unternehmens und übte auch keine Kontrolle oder Weisungsbefugnis über Wertpapiere des Unternehmens aus. Unmittelbar nach Abschluss der Vereinbarung hielt Grapherry direkt oder indirekt 2.500.000 Stammaktien und 5.500.000 Warrants oder übte die Kontrolle bzw. Weisungsbefugnis darüber aus. Dies entsprach auf unverwässerter Basis etwa 9,09 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens. Unter der Annahme, dass alle 5.500.000 von Grapherry gehaltenen Warrants ausgeübt und keine weiteren Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben werden, würde Grapherry auf teilweise verwässerter Basis etwa 24,24 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens halten oder die Kontrolle bzw. Weisungsbefugnis darüber ausüben. Grapherry erwarb die Wertpapiere als Gegenleistung für die dem Unternehmen gemäß der Vereinbarung gewährte Lizenz. Grapherry kann in Zukunft je nach Marktbedingungen, Planänderungen und/oder anderen relevanten Faktoren weitere Wertpapiere des Unternehmens entweder am offenen Markt oder im Rahmen von privaten Käufen oder Veräußerungen erwerben oder veräußern.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegung bezüglich der von Grapherry gehaltenen Wertpapiere des Unternehmens erfolgt gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take Over Bids and Insider Reporting Issues (NI 62-103), und Grapherry wird in Bezug auf die vorgenannten Sachverhalte bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einen Frühwarnbericht über den Erwerb gemäß NI 62-103 einreichen. Eine Kopie davon wird im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca bereitgestellt.

Management-Update

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung gibt Argo bekannt, dass Vikas Berry, CEO von Grapherry, in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.

Argo gibt zudem den Rücktritt von Scott Smale als Direktor und CEO des Unternehmens bekannt. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Smale für seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmen und wünscht ihm für seine künftigen Unternehmungen viel Erfolg.

Sean McAlpine, derzeitiger Direktor von Argo, wird die Rolle des Interims-CEO übernehmen. Das Board of Directors des Unternehmens ist derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten als Nachfolger für Herrn Smale. Sobald ein neuer CEO ernannt wurde, wird eine weitere Pressemitteilung folgen.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein kanadisches Unternehmen für fortschrittliche Werkstoffe, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien und Produkten für Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Infrastruktur, Landwirtschaft und industrielle Fertigung konzentriert. Das Unternehmen treibt Graphenlösungen voran, die darauf ausgelegt sind, die Leistungsmerkmale von Materialien, unter anderem Festigkeit, Langlebigkeit, Leitfähigkeit und Wasserbeständigkeit, in einer Reihe von industriellen und kommerziellen Anwendungen zu verbessern.

Der strategische Fokus von Argo umfasst graphenverstärkte Beton- und Zementtechnologien, Infrastrukturmaterialien, landwirtschaftliche Anwendungen und Industrieprodukte der nächsten Generation. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und Technologieakquisitionen positioniert sich Argo derart, dass es am schnell wachsenden globalen Graphenmarkt und am breiteren Sektor für fortschrittliche Werkstoffe partizipieren kann.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: Aussagen bezüglich des Erreichens der in der Vereinbarung festgelegten operativen, finanziellen und kommerziellen Meilensteine, einschließlich des Abschlusses einer Finanzierung, der Inbetriebnahme einer Graphenproduktionsanlage, die die Mindestproduktionskapazitätspezifikationen erfüllt, und des Erreichens von Umsatzzielen; der Ausgabe und der Unverfallbarkeit der Aktien und Warrants gemäß der Vereinbarung sowie der zeitliche Ablauf dieser Vorgänge; der Übertragung der Technologie an das Unternehmen; etwaiger erforderlicher Genehmigungen durch die Aktionäre; der vom Unternehmen erwarteten Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Technologie und graphenbasierter Produkte des Unternehmens; der Ausübung der Beschleunigungsrechte des Unternehmens gemäß der Vereinbarung; der Absicht des Unternehmens, einen neuen CEO zu finden und zu ernennen; sowie der Geschäftspläne und -ziele des Unternehmens in Bezug auf die Graphenproduktion und damit verbundene industrielle Anwendungen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich des Nichterreichens der in der Vereinbarung festgelegten Meilensteine, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Skalierung und Vermarktung neuer Technologien, Betriebs- und Fertigungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Bedingungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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