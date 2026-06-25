IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Die wirtschaftlichen Kosten chronischer Schmerzen zwingen Europa zum Umdenken bei regenerativer Medizin

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Die wirtschaftlichen Kosten chronischer Schmerzen zwingen Europa zum Umdenken bei regenerativer Medizin

Während alternde Bevölkerungen die Gesundheitssysteme zunehmend belasten, entwickeln sich Zelltherapien langsam von einer experimentellen Wissenschaft hin zu einem Bestandteil der medizinischen Regelversorgung.

Über Jahrzehnte nahm die regenerative Medizin eine schwierige Position innerhalb der globalen Gesundheitsmärkte ein. Stammzelltherapien sorgten für wissenschaftliche Begeisterung, zogen Milliardeninvestitionen an und nährten immer wieder die Hoffnung, dass zellbasierte Medizin die Behandlung chronischer Erkrankungen grundlegend verändern könnte. Doch abgesehen von einigen wenigen Spezialindikationen blieb der kommerzielle Durchbruch weitgehend aus. Regulierungsbehörden agierten vorsichtig, die Herstellung erwies sich als schwer skalierbar, und Gesundheitssysteme taten sich schwer mit der Frage, ob diese Therapien zur etablierten Medizin oder eher in den Bereich experimenteller Behandlungen gehören.

Diese Dynamik beginnt sich nun zu verändern.

Sowohl in Europa als auch in den USA treffen alternde Bevölkerungen auf steigende Raten chronischer muskuloskelettaler Erkrankungen, zunehmende Erwerbsunfähigkeit und wachsende Gesundheitsausgaben. Kaum eine Erkrankung verdeutlicht diese Herausforderung besser als chronische Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich, die sich zu einer der häufigsten Ursachen für Behinderungen und Produktivitätsverluste in den Industrieländern entwickelt haben.

Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich. Chronische Rückenschmerzen führen zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz, einer geringeren Erwerbsbeteiligung, steigenden Invaliditätsansprüchen, psychischen Belastungen und einer zunehmenden Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. Für europäische Regierungen, die bereits mit demografischem Wandel und nachlassendem Produktivitätswachstum kämpfen, stellen diese Beschwerden zunehmend nicht nur eine medizinische, sondern auch eine volkswirtschaftliche Herausforderung dar.

Dieser Wandel beeinflusst zunehmend die Sichtweise von Regulierungsbehörden, Investoren und Gesundheitssystemen auf die regenerative Medizin.

Anstatt Zelltherapien ausschließlich als Nischenanwendung der Biotechnologie zu betrachten, prüfen politische Entscheidungsträger zunehmend, ob regenerative, nicht-opioide Behandlungen langfristige Gesundheitskosten senken, chronische Medikamentenabhängigkeiten reduzieren und die wirtschaftliche Teilhabe älterer Bevölkerungsgruppen erhalten können.

Der Übergang befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium und ist mit Unsicherheiten verbunden. Dennoch deuten jüngste Entwicklungen in der Behandlung chronischer Schmerzen darauf hin, dass fortschrittliche Zelltherapien schrittweise näher an die medizinische Regelversorgung rücken.

Ein häufig beobachtetes Beispiel für diese Entwicklung ist Mesoblast, ein australisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf allogene Zelltherapien spezialisiert hat. Lange Zeit galt das Unternehmen vielen Investoren als risikoreicher Stammzellentwickler, der wiederholt regulatorische Rückschläge verkraften musste. Inzwischen positioniert sich Mesoblast jedoch zunehmend als kommerzielle Plattform für regenerative Medizin.

Im Gegensatz zu zahlreichen privaten Regenerativmedizin-Kliniken in Europa basieren die Therapien von Mesoblast nicht auf patientenspezifischen Verfahren, die vor Ort mit minimal verarbeiteten Zellen durchgeführt werden. Stattdessen setzt das Unternehmen auf industriell hergestellte allogene Zelltherapeutika, die aus gesunden Spenderzellen gewonnen werden und als standardisierte, sofort verfügbare (off-the-shelf) Produkte konzipiert sind. Diese sollen eine großtechnische Produktion, gleichbleibende Qualität zwischen einzelnen Chargen, regulatorische Zulassungen und eine breite Erstattungsfähigkeit ermöglichen.

Genau dieser Unterschied steht im Zentrum der fragmentierten europäischen Landschaft der regenerativen Medizin.

Stammzellbehandlungen gegen Rückenschmerzen werden bereits in Teilen Europas angeboten, insbesondere in Deutschland. Dort offerieren private Kliniken autologe Verfahren, bei denen körpereigene Knochenmark- oder Fettzellen der Patienten verwendet werden. Diese Behandlungen werden häufig als regenerative Therapie bei degenerativen Bandscheibenerkrankungen vermarktet, bewegen sich jedoch in einem regulatorischen Graubereich, der sich deutlich von pharmazeutischen Biologika unterscheidet, die formale klinische Studien der Spätphase durchlaufen.

Obwohl einige Patienten von positiven Ergebnissen berichten, bleibt die Qualität der wissenschaftlichen Evidenz uneinheitlich. Die Kostenerstattung ist begrenzt, und die meisten Verfahren bleiben auf spezialisierte Privatkliniken beschränkt, anstatt in die öffentliche Gesundheitsversorgung integriert zu werden.

Die Europäische Union verfolgt traditionell einen vorsichtigeren Regulierungsansatz für neuartige Therapien über den Rahmen der Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur. Dennoch wächst das Interesse an regenerativen Ansätzen kontinuierlich, nicht zuletzt aufgrund der Unzufriedenheit mit bestehenden Methoden der Schmerzbehandlung.

Diese Unzufriedenheit ist nachvollziehbar. Die derzeitigen Behandlungen degenerativer Bandscheibenerkrankungen konzentrieren sich häufig auf die Kontrolle von Symptomen, anstatt den zugrunde liegenden Entzündungsprozess zu beeinflussen. Viele Patienten durchlaufen Physiotherapie, Steroidinjektionen, entzündungshemmende Medikamente, Opioide und schließlich operative Eingriffe - oft mit gemischten langfristigen Ergebnissen.

Angesichts steigender Kosten für chronische Behinderungen und langfristige Schmerztherapien wächst das Interesse an Behandlungen, die eine nachhaltige funktionelle Verbesserung ermöglichen könnten, statt lediglich vorübergehende Symptomlinderung zu bieten.

Genau hier hat das Programm von Mesoblast zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen verstärkte regulatorische und kommerzielle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Die experimentelle Therapie rexlemestrocel-L wird zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen im Zusammenhang mit entzündlichen degenerativen Bandscheibenerkrankungen untersucht. Anfang dieses Jahres gab Mesoblast bekannt, die Rekrutierung für eine bestätigende Phase-III-Studie mit 300 Patienten abgeschlossen zu haben.

Die Studie soll die Ergebnisse einer früheren Phase-III-Studie bestätigen, in der eine einzige intradiskale Injektion von rexlemestrocel-L über einen längeren Nachbeobachtungszeitraum von bis zu drei Jahren klinisch relevante Reduktionen von Schmerzen und Opioidverbrauch zeigte. Zu den sekundären Endpunkten zählen Verbesserungen der körperlichen Funktion, der Lebensqualität sowie das Absetzen von Schmerzmitteln, einschließlich Opioiden.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA bereits zugestimmt hat, eine Schmerzreduktion nach zwölf Monaten als zulassungsrelevanten Endpunkt anzuerkennen. Darüber hinaus erhielt die Therapie den Status einer Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT), der beschleunigte Zulassungsverfahren ermöglicht.

Historisch gesehen hatten Schmerztherapien oft Schwierigkeiten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die sich auf eng definierte Endpunkte und kurze Beobachtungszeiträume konzentrierten. Chronische Schmerzen werden jedoch zunehmend als Problem mit weitreichenden volkswirtschaftlichen Folgen betrachtet. Regulierungsbehörden und Kostenträger richten ihr Augenmerk verstärkt auf Erwerbsfähigkeit, Gesundheitskosten, die Verringerung des Opioidkonsums und langfristige Funktionalität.

Die früheren Phase-III-Daten von Mesoblast deuteten darauf hin, dass Patienten, die rexlemestrocel-L erhielten, deutlich häufiger auf Opioide verzichten konnten als Patienten in der Kontrollgruppe. Auch wenn eine Bestätigung dieser Ergebnisse noch aussteht, zeigt die Bereitschaft der Regulierungsbehörden, eine Reduktion des Opioidverbrauchs in Zulassungs- und Kennzeichnungsfragen zu berücksichtigen, einen breiteren politischen Wandel hin zu nicht-opioiden Strategien in der Schmerztherapie.

Das Interesse Europas an diesem Bereich könnte letztlich ebenso bedeutend werden wie jenes der USA.

Obwohl Europa nie das Ausmaß der Opioidkrise der Vereinigten Staaten erlebt hat, wächst auch hier die Sorge über chronische Opioidexposition, altersbedingte Behinderungen und die langfristigen wirtschaftlichen Folgen muskuloskelettaler Erkrankungen.

Deutschland hat sich zu einem der aktivsten Märkte für regenerative Medizin in Europa entwickelt. Eine große Zahl von Patienten mit chronischen Schmerzen trifft hier auf eine vergleichsweise fortschrittliche Infrastruktur spezialisierter Behandlungszentren. Dies erklärt teilweise die strategische Bedeutung der Partnerschaft zwischen Mesoblast und Grünenthal. Das deutsche Schmerztherapie-Unternehmen besitzt die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von rexlemestrocel-L in Europa und Lateinamerika.

Die Zusammenarbeit spiegelt zugleich einen breiteren Wandel im Gesundheitssektor wider. Etablierte Pharmaunternehmen betrachten regenerative Therapien zunehmend nicht mehr als spekulative Forschungsprojekte, sondern als potenzielle langfristige Lösung für chronische Erkrankungen, bei denen klassische Pharmakologie bislang nur begrenzte Fortschritte erzielt hat.

Entscheidend ist zudem, dass Mesoblast heute aus einer deutlich stärkeren finanziellen und operativen Position heraus agiert als viele frühere Unternehmen der regenerativen Medizin.

Mit Ryoncil® vertreibt das Unternehmen bereits die erste von der FDA zugelassene mesenchymale Stromazelltherapie zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern. Seit der Markteinführung wurden mit dem Produkt Umsätze von über 100 Millionen US-Dollar erzielt, darunter ein Quartalsumsatz von 30,3 Millionen US-Dollar im Märzquartal 2026.

Gleichzeitig konnte Mesoblast den operativen Mittelabfluss auf rund 4,1 Millionen US-Dollar pro Quartal reduzieren und verfügt über liquide Mittel von etwa 122 Millionen US-Dollar sowie Zugang zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten.

Diese Zahlen sind deshalb relevant, weil sie darauf hindeuten, dass die regenerative Medizin möglicherweise in eine reifere und wirtschaftlich nachhaltigere Phase eintritt.

Über viele Jahre waren zahlreiche Stammzellunternehmen fast ausschließlich auf Investorenkapital und wissenschaftliche Erwartungen angewiesen. Mesoblast hingegen versucht zunehmend, Wachstum über kommerzielle Umsätze, Produktionsinfrastruktur und Skaleneffekte zu finanzieren. Das Unternehmen produziert in einer von der FDA inspizierten Anlage, verfügt über ein globales Portfolio von mehr als 1.100 Patenten und Patentanmeldungen und unterhält kommerzielle Partnerschaften in Europa, Japan und China.

Die Bedeutung von Unternehmen wie Mesoblast liegt daher weniger darin, zu beweisen, dass Stammzelltechnologie grundsätzlich funktioniert - diese Debatte wird seit Jahren sowohl in der akademischen Medizin als auch in privaten Kliniken geführt. Entscheidend ist vielmehr die Frage, ob regenerative Medizin zu einer skalierbaren, regulatorisch zugelassenen Gesundheitsinfrastruktur industrialisiert werden kann.

Während alternde Gesellschaften mit den steigenden wirtschaftlichen Kosten chronischer Behinderungen und langfristiger Schmerztherapien konfrontiert werden, steigt die Bereitschaft der Gesundheitssysteme, Behandlungen zu prüfen, die künftige Kosten senken könnten, anstatt lediglich bestehende Symptome zu verwalten.

Für die regenerative Medizin könnte dieser Wandel letztlich wichtiger sein als jeder einzelne klinische Meilenstein.

Quellen:

https://nako.de/en/press-releases/muscle-composition-as-a-possible-biomarker-for-chronic-back-pain/

https://www.grunenthal.com/en/press-room/press-releases/2019/pr-gruenenthal-mesoblast-enter-strategic-partnership-innovative-cell-therapy-chronic-low-back-pain

https://investorsmedia.mesoblast.com/

https://anova-irm.com/en/treatments-disease-stem-cells

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