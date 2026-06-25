IRW-News: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx beginnt mit der Transaktionsverarbeitung für AetherEV

IRW-PRESS: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx beginnt mit der Transaktionsverarbeitung für AetherEV

Vancouver, British Columbia - 25. Juni 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine PaymentWerx-Plattform nun im Rahmen des Ökosystems für die Aufladung von Elektrofahrzeugen der AetherEV Energy Corporation (AetherEV) live geschaltet wurde und Transaktionen verarbeitet.

Der Meilenstein folgt auf die am 26. Januar 2026 angekündigte kommerzielle Lizenzvereinbarung, nach der AetherEV die Gateway-Software und die Transaktionsverarbeitungsdienste von FintechWerx für die Nutzung innerhalb seiner Plattform lizenzierte. Nachdem die Integrations- und Bereitstellungsmaßnahmen nun abgeschlossen sind, ist das Projekt von der Implementierungsphase in die Produktionsphase übergegangen.

AetherEV ist ein Energietechnologieunternehmen, das Lade- und Energielösungen für Elektrofahrzeuge entwickelt, die den Übergang zu verteilter, elektrifizierter Infrastruktur unterstützen sollen. Mit der jetzt integrierten Zahlungsinfrastruktur von FintechWerx ist die Plattform von AetherEV in der Lage, eine sichere Zahlungsabwicklung in Echtzeit bei gleichzeitiger Wahrung der Flexibilität zu gewährleisten, wenn das Unternehmen in neue Märkte und Rechtsräume expandiert.

Die erfolgreiche Implementierung stellt einen wichtigen wirtschaftlichen Meilenstein für FintechWerx dar und etabliert das Unternehmen als Anbieter operativer eingebetteter Zahlungslösungen im Bereich Elektrofahrzeugtechnologie.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ähnliche Möglichkeiten in den Bereichen Energie, Mobilität, Flotte, Gaming und weiteren bestehen, die sichere, konfigurierbare Zahlungsfunktionen benötigen, die direkt in ihre Betriebsumgebungen integriert sind. Laut Global Market Insights belief sich der weltweite Markt für eingebettete Zahlungslösungen im Jahr 2024 auf 24,7 Milliarden USD und soll bis 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30,3 % wachsen. Global Market Insights, Embedded Payments Market Size & Share 2025 - 2034, November 2024. https://www.gminsights.com/industry-analysis/embedded-payments-market

Darüber hinaus machte dieses Segment der eingebetteten Zahlungsdienste im Jahr 2024 über 45 % des Marktanteils im Markt für eingebettete Finanzdienstleistungen aus und wird voraussichtlich bis 2034 die Marke von 400 Milliarden USD überschreiten. Global Market Insights, Embedded Payments Market Size & Share 2026 - 2034, Januar 2025. https://www.gminsights.com/industry-analysis/embedded-finance-market

George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, betonte den Übergang von der Vereinbarung zum kommerziellen Betrieb, als er die Bedeutung dieser Bereitstellung erörterte.

Mit diesem Meilenstein geht die Zusammenarbeit von der Implementierungsphase in die Phase der Verarbeitung von Live-Transaktionen über, so Hofsink. Viele Plattformbetreiber stehen vor ähnlichen Herausforderungen im Zahlungsverkehr The Strawhecker Group, Exploring the Future of Software-Integrated Payments: What 2025 Holds for Acquirers, 13. Februar 2025. https://tsgpayments.com/exploring-the-future-of-software-integrated-payments-what-2025-holds-for-acquirers/

und die erfolgreiche Implementierung mit AetherEV ist ein gutes Beispiel dafür, wie PaymentWerx in spezielle Betriebsumgebungen eingebettet werden kann, um eine sichere, skalierbare Transaktionsverarbeitung zu unterstützen.

Jerry Lai, CEO von AetherEV Energy Corporation erklärte, dass diese Einführung die Fähigkeit von AetherEV stärke, seine Ladeplattform zu skalieren, ohne intern eine Zahlungsinfrastruktur aufbauen zu müssen.

Wir sind nun mit FintechWerx live gegangen und wickeln Transaktionen in Echtzeit auf unserer gesamten Plattform ab, sagt Lai. Für AetherEV müssen Zahlungen nahtlos in die Benutzererfahrung integriert werden und gleichzeitig die Flexibilität unterstützen, die für das Wachstum in neue Märkte und Standorte erforderlich ist. FintechWerx stellt die dafür erforderliche Infrastruktur bereit, während wir uns weiterhin auf den Ausbau unseres Energie- und Ladenetzes konzentrieren können.

Es wird erwartet, dass die Bereitstellung im Zuge der Einführung zusätzlicher Ladestationen durch AetherEV eine breitere Basis wiederkehrender Transaktionen im Rahmen der Vereinbarung unterstützt.

Über AetherEV Energy Corporation

AetherEV Energy Corporation ist ein Energietechnologieunternehmen, das Lade- und Energielösungen für Elektrofahrzeuge entwickelt, die den Übergang zu einer dezentralen, elektrifizierten Infrastruktur unterstützen sollen. Die Plattform von AetherEV wurde für Betreiber, Standortbesitzer, Flottenmanager und Mobilitätsanbieter in verschiedenen Märkten entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aetherev.com.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder erwartet bzw. durch Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf: den erwarteten Nutzen der Live-Bereitstellung der Zahlungsinfrastruktur des Unternehmens in der AetherEV-Plattform, die Fähigkeit, Transaktionen im Rahmen der kommerziellen Vereinbarung mit AetherEV abzuschließen, die erwartete Erweiterung der Zahlungsverarbeitungsaktivität innerhalb des AetherEV-Ökosystems, die Fähigkeit des Unternehmens, ähnliche Chancen für die Einbettung der Zahlungsinfrastruktur bei anderen Plattformbetreibern zu sichern und umzusetzen, und die erwarteten kommerziellen und betrieblichen Ergebnisse der Zahlungsinfrastrukturstrategie des Unternehmens.

Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem die Annahme, dass der Bereitstellung bei AetherEV wie erwartet funktionieren wird, dass sich die Fähigkeit, ein ausreichendes Transaktionsvolumen zu erhalten, im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt, dass die Marktgrundlagen eine Nachfrage nach eingebetteten Zahlungsinfrastrukturlösungen unterstützen, dass sich in verwandten Industriesektoren zusätzliche kommerzielle Chancen ergeben werden, die Verfügbarkeit der für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzierung sowie die Verfügbarkeit und die Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für seine Geschäftstätigkeit gelten, einzuhalten; Risiken im Zusammenhang mit dem durch die Bereitstellung bei AetherEV generierten Transaktionsvolumen; Risiken im Zusammenhang mit der Leistung, Annahme und Fortsetzung der Zahlungsinfrastrukturdienstleistungen des Unternehmens; sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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