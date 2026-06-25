IRW-News: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage gibt verbindliche kommerzielle Abnahmevereinbarung zusammen mit einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen CAD und einem Baukredit in Höhe von 25 Millionen USD bekannt

IRW-PRESS: Grande Portage Resources Ltd.: Grande Portage gibt verbindliche kommerzielle Abnahmevereinbarung zusammen mit einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen CAD und einem Baukredit in Höhe von 25 Millionen USD bekannt

Grande Portage gibt verbindliche kommerzielle Abnahmevereinbarung zusammen mit einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen CAD und einem Baukredit in Höhe von 25 Millionen USD bekannt und begrüßt Ocean Partners als neuen strategischen Impulsgeber für das Goldprojekt New Amalga

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Ocean Partners UK Limited (Ocean Partners) verbindliche Term Sheets mit Grande Portage unterzeichnet hat, um eine kommerzielle Abnahmevereinbarung sowie Eigenkapital bereitzustellen und einen Baukredit sowie eine Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen zur Verfügung zu stellen, um die Weiterentwicklung des Goldprojekts New Amalga (das Projekt) zu unterstützen. Diese Partnerschaft verschafft Grande Portage mehr Sicherheit und Flexibilität bei der Weiterentwicklung des Projekts bis zur Produktion.

BESTANDTEILE DER STRATEGISCHEN PARTNERSCHAFT

- Kommerzieller Abnahmevertrag für bis zu 100 % der Produktion während der ersten sieben Jahre des kommerziellen Betriebs.

- Kapitalbeteiligung in Höhe von 6 Millionen $ zu einem über dem Marktpreis liegenden Finanzierungspreis.

- Baukredit und Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen in Höhe von bis zu 25 Millionen USD, vorbehaltlich der formellen Dokumentation und der Erreichung von Finanzierungs- bzw. Entwicklungsmeilensteinen.

Ian Klassen, CEO von Grande Portage, kommentierte: Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Ocean Partners voranzutreiben. Der Abschluss einer endgültigen kommerziellen Abnahmevereinbarung festigt unser gegenseitiges Vertrauen und unser Engagement für eine verantwortungsvolle Erschließung des hochgradigen Goldprojekts New Amalga im Südosten Alaskas. Dies ist eine starke Bestätigung der soliden Wirtschaftlichkeit unseres Projekts, wie sie in unserer kürzlich eingereichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) dargelegt ist, sowie unserer Vision, die Mine mittels einer Direktverschiffungsplattform zu erschließen. Die beträchtliche, über dem Marktniveau liegende Kapitalzuführung sowie der Baukredit und die Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen verbinden unsere beiden Unternehmen noch enger mit dem gemeinsamen Ziel, Alaskas nächste Untertage-Goldmine verantwortungsvoll zu erschließen.

Brent Omland, CEO von Ocean Partners, erklärte: Wir freuen uns sehr, diese wichtige Partnerschaft mit Grande Portage Resources einzugehen. Das Goldprojekt New Amalga verfügt über alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen Projektverlauf: ein Direct-Shipping-Ore-(DSO)-Konzept, das auf eine Aufbereitungsanlage und eine Tailings-Lagerstätte vor Ort verzichten kann und dadurch die Investitionskosten (CAPEX) reduziert sowie das Genehmigungsverfahren beschleunigt, eine erweiterbare hochgradige Goldressource sowie das Potenzial für eine rasche Kapitalrendite. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Grande Portage und darauf, mitzuerleben, wie sich das Goldprojekt New Amalga zu einer der nächsten Untertage-Goldminen Alaskas entwickelt.

STRUKTUR DER PARTNERSCHAFT

Die Partnerschaft mit Grande Portage bietet erhebliche Synergien mit den Metallhandelsaktivitäten von Ocean Partners. Die sortierte Minenproduktion wird direkt an Ocean Partners verkauft, wodurch keine Aufbereitungsanlage und Tailings-Lagerstätte am Standort der Mine New Amalga erforderlich ist. Dies senkt die Betriebskosten, die Investitionskosten und den Verwaltungsaufwand.

Zur Stärkung der Partnerschaft haben die beiden Unternehmen ein verbindliches Term Sheet unterzeichnet, das - vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation - eine Kapitalbeteiligung an Grande Portage in Höhe von 6 Millionen $ sowie einen Baukredit und eine Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen in Höhe von 25 Millionen USD im Gegenzug für den siebenjährigen kommerziellen Abnahmevertrag vorsieht. Durch die Kapitalbeteiligung wird Ocean Partners nach Herrn Eric Sprott zum zweitgrößten Anteilseigner des Unternehmens.

Der Baukredit und die Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen in Höhe von 25 Mio. USD sollen für die späte Bauphase, als Working Capital und zur Deckung von Kostenüberschreitungen verwendet werden. Die kommerzielle Abnahmevereinbarung bietet Sicherheit hinsichtlich der Metallvergütungen und Abzüge bei verschiedenen Produktqualitäten, was zur Optimierung wirtschaftlicher Studien (PEA bis FS) genutzt werden kann, und beinhaltet zudem flexible Kündigungsrechte.

BAUKREDIT UND FINANZIERUNGSFAZILITÄT ZUR DECKUNG VON KOSTENÜBERSCHREITUNGEN

Zu den wichtigsten Merkmalen des Baukredits und der Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen in Höhe von 25 Mio. USD gehören:

- Laufzeit: 24 Monate ab Beginn der ersten Inanspruchnahme

- Verfügbarkeit innerhalb von 6 Monaten nach Aufnahme der kommerziellen Produktion

- Rückzahlung: 9 Monate tilgungsfreie Zeit, gefolgt von 15 gleichen monatlichen Raten

- Zinssatz: 12-Monats-SOFR + 7 %

- Gebühr für vorzeitige Rückzahlung in Höhe von 1 %

- Vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der bestätigenden Due-Diligence-Prüfung und der rechtlichen Dokumentation

ZEITPLAN FÜR DIE ENTWICKLUNG DES GOLDPROJEKTS NEW AMALGA

Das Goldprojekt New Amalga des Unternehmens ist in das zweite Jahr umfassender Umweltstudien eingetreten, mit dem Ziel, den Umweltprüfungsprozess der US-Bundesbehörden (NEPA) Anfang 2027 offiziell einzuleiten. Parallel zur Einholung der Genehmigungen des Bundesstaates Alaska und den Konsultationen mit den Stammesregierungen der Ureinwohner Alaskas strebt das Projekt an, bis Mitte 2029 alle Genehmigungen zu erhalten und anschließend umgehend mit dem Bau zu beginnen, wobei die erste Produktion für 2031 angestrebt wird.

KAPITALBETEILIGUNG

Ocean Partners hat sich bereit erklärt, Einheiten des Unternehmens im Wert von 6 Millionen $ zu zeichnen (die Eigenkapitalfinanzierung). Die Einheiten werden gemäß einer Zeichnungsvereinbarung zu einem Preis von 0,45 $ pro Einheit ausgegeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von GPG und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie von GPG bestehen wird. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Stammaktie, eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum und verfallen vorzeitig und automatisch innerhalb von 10 Geschäftstagen, wenn die GPG-Stammaktien an der TSX Venture Exchange an fünf (5) oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen mit einem Schlusskurs von 0,70 $ oder höher notieren.

Alle an Ocean Partners ausgegebenen Stammaktien von GPG, einschließlich derjenigen, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer vertraglichen Haltefrist von vierundzwanzig (24) Monaten und dürfen, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, nicht gehandelt werden.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung soll voraussichtlich für Erschließungsmaßnahmen, Studienarbeiten, Genehmigungsverfahren sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Eigenkapitalfinanzierung unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist.

Kyle Mehalek, P.E., ist der qualifizierte Sachverständige (QP) im Sinne von NI 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Mehalek ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig von Grande Portage.

Über Grande Portage:

Grande Portage Resources Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Projekts New Amalga Mine konzentriert, das aus der Herbert Gold-Entdeckung etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, hervorgegangen ist. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet New Amalga. Das Goldvorkommen New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt liegt innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über acht Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) des Unternehmens wurde mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) auf Basis der Mineralressourcen erstellt und umfasst: eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen); und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Silber (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.), mit einem Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt. Weitere Informationen zum Projekt New Amalga finden sich im technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the New Amalga Gold Project Juneau District, Southeast Alaska vom 11. Februar 2026, der im SEDAR+-Profil von Grande Portage unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

IM NAMEN DES BOARDS

Ian Klassen

Ian M. Klassen

President & Chief Executive Officer

Tel: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie glaubt, erwartet, geht davon aus, schätzt, könnte, würde, wird oder plant gekennzeichnet sein. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: den kommerziellen Abnahmevertrag, die Kapitalbeteiligung sowie den Baukredit und die Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen von Ocean Partners, einschließlich der Bedingungen, des Zeitplans, der Vorteile und Synergien sowie der Verwendung der daraus erzielten Erlöse; die künftigen Aktienbeteiligungen von Ocean Partners; und den Fortschritt des Projekts, einschließlich des vorgeschlagenen Zeitplans bis zur Produktion, der Wirtschaftlichkeit und des Zeitpunkts der Umweltverträglichkeitserklärung. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zu diesen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem: die Fähigkeit, endgültige Vereinbarungen bezüglich der kommerziellen Abnahme, der Kapitalbeteiligung sowie des Baukredits und der Finanzierungsfazilität zur Deckung von Kostenüberschreitungen abzuschließen, die hierin vorgesehenen Transaktionen durchzuführen und alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung der Mine New Amalga und unserer Mineralressourcen, einschließlich der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen und des Zeitpunkts hierfür; den aktuellen oder zukünftigen Preis von Gold, Silber und anderen Rohstoffen; die erwarteten Kosten, Aufwendungen und den Bedarf an Working Capital; die Fähigkeit, den vorgeschlagenen Zeitplan für die Produktionsaufnahme des Projekts einzuhalten; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen sowie das politische Klima; und sonstige Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, wie sie in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Quelle: Grande Portage Resources Ltd.

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