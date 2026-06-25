IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One und Worley Chemetics finalisieren das One-Pot-LFP-Kathodenpaket und bringen es auf den Markt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One und Worley Chemetics finalisieren das One-Pot-LFP-Kathodenpaket und bringen es auf den Markt

Highlights

- Das One-Pot-LFP-CAM-Paket wurde unter Einbeziehung qualifizierter nordamerikanischer, europäischer und südafrikanischer Ausrüstungsanbieter fertiggestellt und erfüllt damit das Ziel des Unternehmens für das erste Halbjahr 2026

- Das risikominimierte Angebot bündelt eine Technologielizenz, ein Prozessdesign-Paket sowie qualifizierte Schlüsselausrüstung zu einem einzigen, kosteneffizienten Gesamtpaket für Lizenznehmer

- Eine zweite, hybride Konfiguration kombiniert nordamerikanische, europäische, südafrikanische und chinesische Anbieter für nicht-IP-sensible Ausrüstung und erweitert so die Beschaffungsflexibilität in den dafür geeigneten Märkten

Vancouver (Kanada), den 25. Juni 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, gab heute gemeinsam mit seinem Allianzpartner Worley Chemetics die Fertigstellung eines One-Pot-Pakets für die Produktion von Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Kathodenaktivmaterialien bekannt. Das auf qualifizierter Ausrüstung aus Nordamerika, Europa und Südafrika basierende Paket wurde bis zu einer Kostenschätzung der Klasse 3 ausgearbeitet und erfüllt damit das Unternehmensziel, ein kommerziell einsatzbereites One-Pot-LFP-CAM-Paket im ersten Halbjahr 2026 fertigzustellen und dessen Vermarktung einzuleiten.

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Abbildung 1: Vereinfachte Übersicht über das One-Pot LFP CAM-Paket (veranschaulichend). Derzeit bei Anbietern aus Nordamerika, Europa und Südafrika erhältlich.

Das CAM-Paket deckt den Bereich Inside-Battery-Limits (ISBL) einer One-Pot-LFP-Produktionslinie ab - also die zentralen Prozessanlagen, die Ausgangsmaterialien in LFP-Kathoden umwandeln. Es umfasst Prozessdesign und -planung, die Anlagen- und Gebäudelayouts, Ausrüstungsspezifikationen, Angebote qualifizierter Lieferanten sowie Schätzungen der Investitions- und Betriebskosten. Damit wird die Grundlage geschaffen, um die Technologie weltweit an Zielkunden zu vermarkten. Das Paket reduziert Projekt- und Umsetzungsrisiken, beschleunigt den Produktionshochlauf und erhöht die Planbarkeit von Kosten und Projektabwicklung, wodurch Kunden eine verlässliche Grundlage für Investitionsentscheidungen erhalten.

Die für das CAM-Paket qualifizierten Anbieter aus Nordamerika, Europa und Südafrika wurden aufgrund ihrer technischen Fähigkeiten und ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Nano One-Team ausgewählt. Das Paket baut auf der zuvor von Nano One und Worley veröffentlichten Vergleichsanalyse1 auf, die zeigte, dass das One-Pot-Verfahren im Vergleich zum etablierten Verfahren bei gleicher Leistung mindestens 30 Prozent weniger Gesamtinvestitionskapital und bis zu 30 Prozent niedrigere Betriebskosten ermöglichen könnte, bei einem Energieverbrauch, der bis zu 80 Prozent unter dem des etablierten Verfahrens liegt. Auf dieser Grundlage ist das CAM-Paket gut positioniert, um die wachsende Marktnachfrage im Hinblick auf eine lokalisierte LFP-CAM-Produktion zu bedienen.

Mit der Fertigstellung des One-Pot-LFP-CAM-Pakets gemeinsam mit Worley haben wir ein wichtiges Ziel für 2026 erreicht und sind nun in der Lage, Kunden weltweit ein marktreifes und risikominimiertes Angebot bereitzustellen, sagte Alex Holmes, Chief Executive Officer von Nano One. Kontinuierliche Innovation ist ein zentraler Bestandteil unseres Wertangebots. Mit der Weiterentwicklung des Verfahrens werden zukünftige Versionen des CAM-Pakets, die gemeinsam mit unseren Zielkunden entwickelt werden, weitere Effizienzsteigerungen bei den Betriebs- und Investitionskosten ermöglichen.

Durch die Kombination des One-Pot-Verfahrens von Nano One mit der Erfolgsbilanz von Worley Chemetics bei der Kommerzialisierung und Bereitstellung von Technologien bieten wir unseren Kunden ein risikominimiertes Technologiepaket, mit dem sie den Weg vom Entwurf bis zur Produktion sicher beschreiten können, sagte Andrew Barr, President, Technology Solutions, bei Worley. Wir stützen uns dabei auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Anlagen für die chemische Verarbeitung sowie in der weltweiten Bereitstellung von Technologielösungen.

Eine hybride Beschaffungskonfiguration für mehr Flexibilität

Nano One und Worley entwickeln zudem eine zweite, hybride Konfiguration des CAM-Pakets für Länder, in denen die Beschaffung von Ausrüstung aus China zulässig ist oder den lokalen Förder- und Inhaltsanforderungen entspricht. Während die Beschaffung bei etablierten Anbietern in Nordamerika, Europa und Südafrika beibehalten wird, ermöglicht diese Konfiguration auch die Beschaffung bei chinesischen Anbietern und bietet den Kunden somit zusätzliche Flexibilität bei der Beschaffung.

IP-sensible Anlagen, wie beispielsweise One-Pot-Reaktoren, werden in beiden Konfigurationen von Worley Chemetics oder anderen etablierten technischen Kooperationspartnern in Nordamerika, Europa und Südafrika gefertigt. Nano One und Worley entwickeln die Hybridkonfiguration als Reaktion auf Kundenwünsche und gehen damit auf die Nachfrage im Hinblick auf wettbewerbsfähige, länderspezifische Lösungen ein. Die Fertigstellung der Hybridkonfiguration ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen.

Lokale Produktion von LFP-Kathodenmaterial: Marktnachfrage und politische Treiber

Die Nachfrage im Hinblick auf lokal produzierte LFP-Kathodenaktivmaterialien steigt in den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit, Energiespeichersysteme sowie Elektromobilität deutlich an. LFP-Technologie deckt inzwischen nahezu die Hälfte des weltweiten Marktes für Elektrofahrzeuge ab - gegenüber weniger als 10 Prozent im Jahr 2020 - und entwickelt sich zunehmend zur bevorzugten Batterietechnologie für netzgekoppelte Großspeicher.

Gleichzeitig werden mehr als 98 Prozent der weltweiten LFP-Kathodenmaterialien in China hergestellt.2 Diese starke Konzentration der Produktionskapazitäten treibt den Wunsch nach regionalisierten und widerstandsfähigeren Lieferketten voran. Darüber hinaus hat China seine Exportkontrollen entlang der Batterieschöpfungskette weiter ausgeweitet, indem es 2025 unter anderem LFP-Kathodenmaterialien und entsprechende Produktionsanlagen einbezog und den regulatorischen Rahmen im Jahr 2026 nochmals ausweitete.3

In ihrer Erklärung vom Juni 2026 zur Sicherung kritischer Mineralien-Lieferketten stellten die Staats- und Regierungschefs der G7 widerstandsfähige Wertschöpfungsketten für kritische Rohstoffe ausdrücklich in den Zusammenhang mit wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit. Zugleich verpflichteten sie sich, die Wettbewerbsfähigkeit der vor- und nachgelagerten Industrien zu stärken sowie die lokale Wertschöpfung auszubauen.4 Genau diese Form der regionalen Kathodenmaterialproduktion soll durch das CAM-Paket ermöglicht werden.

Strategie für das Kathoden-Aktivmaterial-Paket

Nano One verfolgt die Markteinführung seiner One-Pot-Technologie über ein Lizenzierungsmodell und beabsichtigt, das CAM-Paket gemeinsam mit Worley Chemetics zu vermarkten. Das CAM-Paket unterstützt die Design-One-Build-Many-Strategie von Nano One, bei der die One-Pot-Technologie an Hersteller von Kathodenaktivmaterialien (CAM) sowie an angrenzende Industrieunternehmen weltweit lizenziert wird.

Die Lösung kombiniert Nano Ones umfassende Expertise im One-Pot-Verfahren mit der jahrzehntelangen Erfahrung von Worley Chemetics in der Planung, Konstruktion und Fertigung chemischer Prozessanlagen sowie in der Bereitstellung schlüsselfertiger Technologiepakete.

Die Allianz zwischen Nano One und Worley Chemetics wird durch eine nicht verwässernde Förderung in Höhe von 2,8 Millionen kanadischen Dollar von Next Generation Manufacturing Canada unterstützt, wodurch die Entwicklung des One-Pot-CAM-Pakets und der dazugehörigen firmeneigenen Anlagen vorangetrieben wird. Nano One und Worley koordinieren die Allianz über einen gemeinsamen Lenkungsausschuss, der regelmäßig zusammentritt, um Prioritäten abzustimmen und die Umsetzung zu steuern.

Quellen:

Nano One Materials Corp., "Nano One Provides Progress Update on Its Alliance with Worley and Cost Comparison Demonstrating the Case for One-Pot Enabled LFP Cathode Production," www.nanoone.ca

2 IEA (2025), Global Critical Minerals Outlook 2025, IEA, Paris. www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025

3 China Ministry of Commerce, Announcement No. 58 (2025) and Decision No. 70 (2025); State Council Order No. 834 (March 31, 2026); Mineral Resources Law implementation regulations (effective June 15, 2026)

4 "G7 Leaders' Declaration on Securing Supply Chains for Critical Minerals," Prime Minister of Canada, June 17, 2026. pm.gc.ca/en/news/statements/2026/06/17/g7-leaders-declaration-securing-supply-chains-critical-minerals

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Über Worley Chemetics

Worley Chemetics ist Worleys globaler Anbieter von Technologien, Lösungen und Anlagenbau für Fabriken zur Herstellung von Schwefelsäure, Chlorchemikalien und anderen Spezialchemikalien. Unsere spezialisierten Anlagen, Systeme und Anlagen helfen unseren Kunden, höhere Kapazitäten und Zuverlässigkeit zu erreichen, die Betriebskosten zu senken, Emissionen zu reduzieren, die Sicherheit zu verbessern und langfristige Gewinne zu maximieren.

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Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, potenziell oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Fertigstellung, die Leistungsfähigkeit, die Kostenwettbewerbsfähigkeit und die Vermarktung des One-Pot LFP CAM-Pakets und seiner Lizenzkonfigurationen; die Zuverlässigkeit der Kostenschätzung der Klasse 3, der Angebote von Lieferanten sowie der Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten; die Fähigkeit des Pakets, die Risiken auf dem Weg zur Produktion zu minimieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen; die erwarteten Vorteile des One-Pot-Verfahrens, darunter mindestens 30 % geringeres Gesamtinvestitionskapital, bis zu 30 % niedrigere Betriebskosten und bis zu 80 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zum bisherigen Verfahren; die Erwartung, dass zukünftige Weiterentwicklungen weitere Effizienzsteigerungen bringen werden; die Entwicklung, die Flexibilität bei der Beschaffung, die erwarteten Vorteile und die für das zweite Halbjahr 2026 angestrebte Fertigstellung der Hybridkonfiguration; die Verfügbarkeit, die Kosten und die Zuverlässigkeit von Anlagen nordamerikanischer, europäischer und chinesischer Anbieter sowie die Auswirkungen von Export- und Handelskontrollen; die erwartete Marktnachfrage und politische Treiber für die lokalisierte LFP-Kathodenproduktion; die Markteinführungs- und Design-One-Build-Many-Lizenzierungsstrategie des Unternehmens; die Allianz mit Worley Chemetics und die Nutzung nicht verwässernder Finanzmittel von Next Generation Manufacturing Canada; sowie die Umsetzung der vom Unternehmen dargelegten Pläne, die vom Zugang zu Kapital und Fördermitteln abhängt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; Handels- und Exportkontrollen, die LFP-Kathodenmaterialien und Produktionsanlagen betreffen; die fristgerechte Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Kathodenproduktionsanlagen; die Fähigkeit qualifizierter Lieferanten, Anlagen zu den veranschlagten Kosten, Terminen, Leistungs- und Supportbedingungen zu liefern; erfolgreiche Kooperationen mit Worley, OEMs, Bergbauunternehmen, Regierungen oder anderen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen und seine Technologie und Patente über Lizenzen, Joint Ventures und eigenständige Produktion zu vermarkten; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie weitere Risikofaktoren, die im MD&A von Nano One und in seinem Jahresinformationsformular vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapierunterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, aufgeführt sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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