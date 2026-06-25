IRW-News: Revival Gold Inc.: Bohrung in Zone Joss durchteuft 14,9 g/t Gold auf 5,9 Meter und erweitert die Tiefe der Mineralisierung um 240 Meter

IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Bohrung in Zone Joss durchteuft 14,9 g/t Gold auf 5,9 Meter und erweitert die Tiefe der Mineralisierung um 240 Meter

Toronto, ON - 25. Juni 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, über weitere hochgradige Bohrergebnisse aus der Zone Joss im unternehmenseigenen Projekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett oder das Projekt) im US-Bundesstaat Idaho zu berichten.

Highlights

- Die Bohrung BT26-254D durchteufte:

o 2,37 g/t Gold auf 147,2 Meter Bohrmächtigkeit in 808 Meter Lochtiefe, einschließlich:

- 9,3 g/t Gold auf 3,5 Meter Bohrmächtigkeit in 818 Meter Lochtiefe;

- 14,9 g/t Gold auf 5,9 Meter Bohrmächtigkeit in 861 Meter Lochtiefe;

- 9,3 g/t Gold auf 4,7 Meter Bohrmächtigkeit in 949 Meter Lochtiefe.

- Die Bohrung BT26-253D durchteufte:

o 4,0 g/t Gold auf 6,8 Meter Bohrmächtigkeit in 540 Meter Lochtiefe.

- Die Bohrung BT26-251DA durchteufte:

o 4,5 g/t Gold auf 4,1 Meter Bohrmächtigkeit in 719 Meter Lochtiefe.

- Die vollständigen Ergebnisse zur bereits im Vorfeld gemeldeten Bohrung BT26-252D (siehe Revival Gold-Pressemitteilung vom 20. April 2026) beinhalten:

o 3,1 g/t Gold auf 62,2 Meter Bohrmächtigkeit in 538 Meter Tiefe, einschließlich:

- 6,4 g/t Gold auf 19,1 Meter Bohrmächtigkeit in 573 Meter Tiefe; und

- 8,0 g/t Gold auf 4,3 Meter Bohrmächtigkeit in 596 Meter Tiefe.

- In diesem Jahr wird sich das Bohrprogramm auf die Erweiterung der hochgradigen Sulfidmineralressourcen unter Tage in der Zone Joss konzentrieren, wo zuletzt im Jahr 2022 Bohrungen abgeteuft wurden.

- Die Feldarbeiten des laufenden Bohrprogramms 2026 werden voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein. In allen fünf Erstbohrungen und drei Keilbohrungen (insgesamt acht Durchstoßpunkte) wurde der Zielbereich, die Scherungszone Panther Creek (PCSZ), mit rund 5.500 Metern an Kernbohrungen durchörtert.

- Mit den Ergebnissen aus der Bohrung BT26-254D wurde die Bohrtiefe der Mineralisierung in der Zone Joss um etwa 240 Meter auf ungefähr 850 Meter ab Oberflächenniveau erweitert; es handelt sich um das bis dato tiefste Bohrloch auf dem Projektgelände.

- Die Zone Joss hat eine bekannte mineralisierte Streichlänge von etwa 1,2 km und beherbergt mehrere höhergradig mineralisierte Zonen (über 2 g/t Gold) mit horizontalen (wahren) Mächtigkeiten zwischen 2 und 20 Metern innerhalb eines größeren Halos mit geringeren Erzgehalten, dessen wahre Mächtigkeit zwischen 5 und 70 Metern variiert und der entlang des Streichens und in der Tiefe offen steht - dort, wo die PCSZ offenbar breiter wird.

- Die Ergebnisse aus der Erstbohrung BT26-255D und den Keilbohrungen BT26-253DW, BT26-254DW und BT26-255DW sind noch ausständig.

Die heutigen Ergebnisse unterstreichen die beeindruckende Dimension der Sulfidmineralisierung im Projekt Beartrack-Arnett und erweitern das Tiefenpotenzial des durch Bohrungen erschlossenen untertägigen Bereichs der Lagerstätte bei Joss auf 850 Meter. Dadurch vergrößert sich die vertikale Ausdehnung der Lagerstätte um 240 Meter bzw. rund 70 %. Die Lagerstätte weist in der hochgradig mineralisierten Zone wahre Mächtigkeiten von 2 bis 20 Metern auf und ist in der Tiefe sowie über die bisher bekannte mineralisierte Streichlänge von 1,2 km hinaus nach wie vor offen, so President & CEO Hugh Agro. Mit weiteren Ergebnissen aus dem Bohrprogramm bei Joss ist diesen Sommer bzw. im Frühherbst zu rechnen, fügt Herr Agro hinzu.

Hintergrund

Das Goldprojekt Beartrack-Arnett ist eine tektonisch beeinflusste Goldlagerstätte mit Nord-Süd-Ausrichtung innerhalb der PCSZ. Die Lagerstätte ist Gegenstand einer Earn-in-Vereinbarung, mit der sich Revival Gold 100 % der Anteile sichern will. Sie zählt zu den fünf größten neuen Goldentdeckungen der letzten fünfzehn Jahre in den Vereinigten Staaten (S&P Capital IQ Pro. Eine sogenannte Entdeckung ist definiert als eine Zunahme der Goldressourcen und -reserven, ausgehend von null Ressourcen im Jahr 2010 bis heute).

In der Zone Joss beherbergt das Projekt derzeit eine vermutete untertägige Sulfidmineralressource von 6.745.000 Tonnen mit einem Goldgehalt von 4,05 Gramm pro Tonne, was 877.000 Unzen Gold entspricht. Diese Ressource ist nicht in den Berechnungen der Vormachbarkeitsstudie (PFS) aus dem Jahr 2023 für die erste Phase des Tagebaubetriebs im Projekt Beartrack-Arnett mit Haufenlaugung enthalten (Nähere Einzelheiten finden Sie im einschlägigen Bericht mit dem Originaltitel: Preliminary Feasibility Study NI 43-101 Technical Report on the Beartrack-Arnett Heap Leach Project, Lemhi County, Idaho, USA, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates, IMC, KCH und WSP vom 2. August 2023).

Das aktuelle Bohrprogramm in der Zone Joss dient der Erweiterung des bekannten Mineralisierungsgebiets, der Aufwertung der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Beartrack-Arnett mit neuen Daten sowie der potenziellen Unterstützung einer zukünftigen Wirtschaftlichkeitsstudie für einen Untertagebaubetrieb.

Detailergebnisse

Die Detailergebnisse aus den Bohrungen BT26-251DA, BT26-252D, BT26-253D und BT26-254D sind nachstehend angeführt.

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Loch-Nr. Anmerkung1,2 Azimut (Grad) Neigung (Grad)Von Bis Gebohrte Goldgehalt nach

(m) (m) Mächtigkeit3, 4 Brandprobe

(m) (g/t)

BT26-251DA 290 -60 602,6 608,5 5,9 2,01

mineralisierter Halo 684,3 723,0 38,7 1,30

und einschließlich 692,0 696,7 4,7 2,19

und einschließlich 718,9 723,0 4,1 4,47

BT26-252D5 mineralisierter Halo 305 -60 538,0 600,2 62,2 3,12

einschließlich 572,9 591,9 19,1 6,37

und einschließlich 595,9 600,2 4,3 7,98

BT26-253D mineralisierter Halo 290 -65 538,4 567,0 28,6 2,27

einschließlich 539,5 546,3 6,8 4,02

und einschließlich 559,2 564,6 5,4 3,00

BT26-254D mineralisierter Halo 310 -60 808,0 955,2 147,2 2,37

einschließlich 818,4 822,0 3,5 9,29

und einschließlich 860,9 866,7 5,9 14,89

und einschließlich 886,5 899,7 13,2 3,70

und einschließlich 929,9 936,6 6,6 3,26

und einschließlich 948,9 953,6 4,7 9,31

und 1002,5 1017,0 14,5 2,54

Anmerkungen:

(1) Die mineralisierten Halos wurden unter Berücksichtigung der internen Verwässerung zwischen den Scherzonen berechnet, in denen die Mineralisierung überwiegend über 0,5 g/t Au lag und vereinzelte Abschnitte mit > 1 g/t Au aufwies. Hochgradige Abschnitte wurden nicht gedeckelt.

(2) Alle berücksichtigten Abschnitte basieren auf einem Cutoff-Gehalt von 2 g/t, wobei eine tatsächliche Mächtigkeit von bis zu 1,8 m für interne Verwässerung zulässig ist und ein Mindestwert von 7,6 g x m für die tatsächliche Mächtigkeit des Abschnitts oder eine Mindestmächtigkeit von 1,8 m erforderlich ist. Externe Verwässerung wurde ausgeschlossen, wenn der Durchschnitt des externen Intervalls mit Verwässerung unter dem Cutoff-Gehalt lag.

(3) Die tatsächliche Mächtigkeit wird in den gemeldeten Bohrlöchern auf 45-55 % der gebohrten Mächtigkeit geschätzt.

(4) Aufgrund von Rundungen können Summenabweichungen auftreten.

(5) Teilresultate aus BT26-252D wurden bereits in der Pressemitteilung von Revival Gold vom 20. April 2026 veröffentlicht.

Abbildung 1 zeigt eine Planansicht der Zielzone Joss samt Geologie mit Darstellung der heutigen Bohrergebnisse.

Abbildung 1: Lageplan der Bohrungen im Projekt Beartrack-Arnett

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84855/RevivalGold_250626_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2 zeigt eine Querschnittansicht der vereinfacht dargestellten Geologie der Zone Joss mit den heute veröffentlichten Ergebnissen aus der Bohrung BT26-254D zusammen mit allen bereits im Vorfeld bekannt gegebenen und im Abschnitt ersichtlichen Bohrergebnissen.

Abbildung 2: Querschnittansicht von Abschnitt 11200S bei Joss

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Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt analysiert und alle Abweichungen untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, und Vancouver, British Columbia, durchgeführt. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldanalysen werden an in Hälften gesägten PQ- und HQ-Kernen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) durchgeführt.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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