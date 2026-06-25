IRW-News: Spartan Metals Corp.: Spartan Metals meldet bedeutende Silber-, Antimon- und Kupferwerte von bis zu 1.927 g/t Ag, 0,67 % Sb und 1,83 % Cu aus der ehemaligen Mine Antelope in Nevada

IRW-PRESS: Spartan Metals Corp.: Spartan Metals meldet bedeutende Silber-, Antimon- und Kupferwerte von bis zu 1.927 g/t Ag, 0,67 % Sb und 1,83 % Cu aus der ehemaligen Mine Antelope in Nevada

Vancouver, Kanada, 25. Juni 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. (Spartan oder das Unternehmen) (TSX-V: W OTCQB: SPRMF | FWB: J03) freut sich, die Analyseergebnisse der Probenahmen bekannt zu geben, die vor Kurzem im Bereich seiner ehemaligen Mine Antelope auf den Claims Rees, die Teil seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Eagle in Nevada sind, absolviert wurden (Abbildung 1).

Highlights:

- Die Proben aus den mit einem tragbaren Bohrer niedergebrachten Kernbohrlöchern lieferten 688 g/t Silber (Ag) auf 0,3 Metern (m) sowie 0,67 % Kupfer (Cu), 1.336 ppm Arsen (As) und 0,30 % Antimon (Sb) (Tabelle 1)

- Bei den Gesteinsprobenahmen an der Oberfläche wurden folgende Werte ermittelt:

o Ag-Werte von mehr als 1.000 g/t (29,2 Troy-Unzen pro Tonne), einschließlich:

o 1.510 g/t, 1.779 g/t, 1.927 g/t, 1.569 g/t, 1.674 g/t und 1.234 g/t

o Sb-Werte von mehr als 0,2 % (2.000 ppm), einschließlich:

o 0,67 %, 0,61 %, 0,58 %, 0,21 %, 0,21 %, 0,23 % und 0,25 %

o Cu-Werte von mehr als 1 %, einschließlich:

o 1,64 %, 1,46 %, 1,48 %, 1,83 % und 1,10 %

- Anhand der Ergebnisse der Oberflächenproben konnte ein Gebiet von rund 1,3 Kilometern (km) mal 0,6 km definiert werden, was deutlich größer ist als die Ausmaße der bestehenden Mine, deren Förderaktivitäten sich auf einen Abschnitt der Streichlänge von rund 50 Metern (m)1 beschränkten

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, erklärt: Die Gehalte aus den mit einem tragbaren Bohrgerät absolvierten Kernbohrungen und den Oberflächenprobenahmen belegen, wie ausgeprägt das Mineralisierungssystem bei Antelope ist, und erweitern unser Verständnis seines möglichen Umfangs deutlich. Besonders vielversprechend sind die zahlreichen Silberwerte von über 1.000 g/t, die von erhöhten Antimon- und Kupfergehalten begleitet werden, auf einer mineralisierten Fläche von etwa 1,3 Kilometern mal 0,6 Kilometern, was die Ausmaße der historischen Mine erheblich übersteigt, welche auf einen Abschnitt von rund 50 Metern entlang des Streichens beschränkt war.

Herr Marsh weiter: Das Vorkommen von Silber, Antimon und Kupfer über so ein weitläufiges Gebiet hebt die Möglichkeit hervor, dass bei Antelope ein größeres Mineralisierungssystem vorliegen könnte als bisher erkannt. Aus strategischer Sicht ist gerade das Antimonvorkommen angesichts der zunehmenden Bedeutung des Metalls für US-Initiativen in den Bereichen kritische Minerale und nationale Sicherheit bemerkenswert. Diese Ergebnisse untermauern unser Explorationsmodell für das Projekt Eagle erneut und stärken das Potenzial für die Auffindung mehrerer mineralisierter Systeme auf dem Projekt. Unser Schwerpunkt wird in Zukunft auf der Bewertung der Kontinuität, der Kontrollen und der breiteren Ausmaße der Mineralisierung liegen, um unser Verständnis des distriktweiten Potenzials des Projekts Eagle zu verbessern.

Die Proben wurden im Rahmen des am 21. Mai 2026 angekündigten Explorationsprogramms aus den mithilfe eines tragbaren Bohrgeräts absolvierten Bohrlöchern und an der Oberfläche entnommen. Das tragbare Diamantkernbohrgerät lieferte einen Bohrkern mit einem Durchmesser von 36,4 Millimetern (mm); zudem wurden Gesteinssplitter-/Schlitzprobenahmen absolviert. Das tragbare Bohrgerät dient dazu, potenzielle Bohrstandorte vor dem Einsatz größerer Diamantkernbohrgeräte schnell zu evaluieren (Abbildung 2). Abbildung 3 zeigt die Lage der mit dem tragbaren Bohrer niedergebrachten Bohrlöcher und der Gesteinssplitter-/Schlitzproben.

Bohrloch STS-26-008 wurde in einem Ausbiss des Erzgangs Antelope an der Oberfläche in rund 30 Metern (m) Entfernung zum Portal der Mine Antelope neben einer Prospektionsgrube niedergebracht (Abbildungen 3 und 4). Das Bohrloch wurde etwa 0,3 m in den Erzgang Antelope vorgetrieben (Abbildung 5), bevor die Bohrarbeiten aufgrund des Wetters pausiert werden mussten. Eine Fortsetzung des Bohrlochs oder Folgebohrungen sind an diesem Standort geplant. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist unbekannt, da weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die Ausrichtung der Mineralisierung zu bestimmen.

An-2026-001 (Abbildung 6) ist eine Schlitzprobe aus Erzgangmaterial an der Oberfläche unweit der historischen Abbaustätten und lieferte ungewöhnlich hohe Silberwerte zusammen mit erhöhten Antimon- und Kupferkonzentrationen, die ein Hinweis auf die Nähe zu einer umfangreicheren Silbermineralisierung sein könnten. Die in beiden Proben festgestellte Ag-Sb-As-Mineralvergesellschaftung entspricht der Mineralisierung, die in den historischen Produktionsaufzeichnungen beschrieben wurde1.

In Abbildung 4 sind weitere Gesteinssplitterproben dargestellt, die im Zuge der Feldprogramme 2024 und 2025 entnommen wurden und die die bedeutende Erzgangmineralisierung mit Ag, Cu, Sb und As auf einem Gebiet von etwa 1,3 km mal 0,6 km veranschaulichen. Spartan erwägt derzeit eine Erweiterung seines laufenden geophysikalischen Programms auf den Bereich der ehemaligen Mine Antelope, um die lateralen und vertikalen Ausmaße der Ag-, Cu-, Sb- und As-Mineralisierung möglicherweise weiter zu definieren.

Nächste Schritte

Spartan wird sein Explorationsprogramm 2026 wie in der Mitteilung vom 21. Mai 2026 beschrieben fortsetzen, einschließlich:

- Fortsetzung der Oberflächenprobenahme von Böden und Gestein - einschließlich weiterer Bohrungen mittels tragbaren Kernbohrgeräts - auf den im November 2025 erworbenen Claims, um bei Tungstonia zuvor identifizierte Wolfram-, Silber- und Rubidiumanomalien im Boden potenziell zu erweitern.

- Fortsetzung der Gesteinsprobenahmen und Kernbohrungen mit einem tragbaren Bohrgerät auf den Claims Rees zur Erfassung der Bereiche der ehemaligen Wolframminen Rees und Antelope.

- Bewertung eines geophysikalischen Programms für die Claims Rees.

- Im Gange: Geophysikalische Bodenuntersuchungen auf den Claims Tungstonia zur Ermittlung der Tiefen bestehender Wolfram-Silber-Gänge von mehr als 2 km Länge sowie potenzieller Wolfram-Skarn-Mineralisierungen, die mit Wolfram-Silber-Rubidiumanomalien im Boden zusammenfallen, und bei Yellow Jacket.

- Anfang bis Mitte August: Diamantkernbohrungen mit Gesamtlänge von ca. 3.000 Metern (m) an vorrangigen Zielen, die durch Oberflächenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen auf dem Projekt Eagle identifiziert wurden.

Tabelle 1. Ergebnisse der Proben aus der Mine Antelope (die Bohrlöcher wurden vertikal niedergebracht).

Probe-Nr. Ag (g/t) Cu (%) As (ppm) Sb (%) Probentyp

STS-26-008 688 0,67 1.336 0,30 Kern 0,3 m

An-2026-001 1.510 1,64 2.930 0,67 Schlitzprobe quer zum Erzgang

An-25001 1.779 1,46 2.866 0,61 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-001 1.927 1,48 4.176 0,58 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-004 880 1,83 4.210 0,12 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-005 283 0,59 945 0,05 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-008 606 0,77 1.187 0,21 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-009 1.596 0,90 1.015 0,21 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-010 1.674 0,49 394 0,14 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-011 1.234 0,86 1.259 0,23 Gesteinssplitter/Minenhalde

TG-RK-GA-014 871 1,10 792 0,25 Gesteinssplitter/Minenhalde

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Abbildung 1. Lageplan des Projekts Eagle mit den Claims Rees und Tungstonia.

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Abbildung 2. Brett Marsh, President und CEO von Spartan Metals, bohrt in den Erzgang Antelope, der weiß umrandet ist. Malachit (grün) und Azurit (blau) sind an der Oberfläche einer Prospektionsgrube oberhalb der Mine Antelope sichtbar.

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Abbildung 3. Standorte der Gesteinssplitterproben und der mit einem tragbaren Bohrer absolvierten Kernbohrlöcher.

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Abbildung 4. Schematische Darstellung der unterirdischen Abbaustätten der Mine Antelope2 über einem Bild, auf dem die Standorte der mit einem tragbaren Bohrer absolvierten Bohrlöcher und Gesteinsproben angegeben sind.

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Abbildung 5. Kern aus Bohrloch STS-26-008 mit Malachit- (grün), Azurit- (blau) und Tetraedrit-(schwarz)-Mineralen aus dem Erzgang Antelope, die Ag-, Cu- und Sb-haltig sind.

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Abbildung 6. Teil einer Schlitzprobe (An-2026-001) aus dem Umfeld des Portals der Mine Antelope mit Malachit- (grün), Azurit- (blau) und Tetraedrit-(schwarz)-Mineralen, die Ag-, Cu- und Sb-haltig sind.

QA/QC-Verfahren

Die Proben wurden an die Einrichtung von American Assay Lab (AAL) in Sparks, Nevada, geschickt, ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Die Proben werden nach branchenüblichen Aufbereitungsmethoden vorbereitet und unter Verwendung der Methode IO-4AB51 analysiert (51 Elemente: 4-Säuren-Aufschluss an 0,5 g plus Borsäure-Hot-Block, ICP-OES plus IM-4ABEx ICP-MS für Rb). AAL führt eigene interne Duplikatanalysen der Grob- und Pulpenproben durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Die QA/QC-Maßnahmen von Spartan umfassen die regelmäßige Hinzugabe von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben sowie eine strenge Überprüfung der Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Brett R. Marsh, President und CEO von Spartan.

IR-Vereinbarung

Gemäß unserer Bekanntmachung vom 9. Juni 2026 enthielt die Vereinbarung mit der Howard Group eine Empfehlung für ein Medienwerbepaket, das einmalige Einrichtungskosten in Höhe von 5.000 CAD erfordert. Dieser Betrag wurde zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung nicht gezahlt.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Quellennachweis

1 Gentry G., G., and Pampeyan E., H., 1955, DMEA 3654 Rees Mining Company Antelope Mining Claims, White Pine County, Nevada

2 Nevada Bureau of Mines and Geology, 1988, Bulletin 105 p213-217

Über das Projekt Eagle

Das Projekt Eagle bietet eine einzigartige Gelegenheit, eines der größten und hochgradigsten Wolfram- (W) und Rubidium-(Rb)-Distrikte in den Vereinigten Staaten abzugrenzen. Das Projekt umfasst die ehemals produzierenden (2) hochgradigen Wolfram-(W-Cu-Ag)-Minen Tungstonia, Yellow Jacket und Rees/Antelope. Der Betrieb dieser Minen erfolgte von 1915 bis 1942, wobei bis 1956 zeitweise eine Produktion in kleinem Maßstab stattfand. Die Wolframproduktion aus diesen Minen belief sich auf insgesamt 8.379 Einheiten mit Gehalten zwischen 0,6 % und 0,9 % WO3.

Das Projekt hat eine Fläche von ca. 36,5 km2 und liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich der Stadt Ely in den Kern Mountains im White Pine County, Nevada. Das Projekt umfasst 9.033 Acres, bestehend aus 445 nicht patentierten Erzgang-Claims des Bureau of Land Management (BLM).

Bei Eagle kommen drei Lagerstättentypen vor: Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD), die signifikante oder anomale Gehalte an Wolfram (W), Silber (Ag) und Rubidium (Rb) sowie Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As in drei Schwerpunktgebieten des Projekts aufweisen, was auch das Potenzial zur Gewinnung von W-Rb-Ag aus den historischen Aufbereitungsrückständen der Aufbereitungsanlage Tungstonia umfasst.

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Mineralien in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus verschiedenen strategischen Mineralien für die Rüstungsindustrie wie Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen liegt.

Das hochwertige Projektportfolio von Spartan umfasst eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico sowie das zu 100 % unternehmenseigene Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Victorio beherbergt die größte Wolframressource in den Vereinigten Staaten und enthält bedeutende Konzentrationen an Beryllium und Flussspat, während das Projekt Eagle die höchstgradige historische Wolframressource in den USA umfasst, die bedeutende, noch nicht vollständig abgegrenzte Ressourcen einschließt, darunter: hochgradiges Silber, Rubidium, Antimon, Wismut, Indium sowie Edel- und Basismetalle. Weitere Informationen über Spartan Metals finden Sie unter www.SpartanMetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

Brett Marsh

President, CEO & Direktor

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President, CEO & Direktor

1-888-535-0325

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Jeff Walker

VP, The Howard Group

403-221-0915

jeff@howardgroupinc.com

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