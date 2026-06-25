Klingbeil: Dürfen Rentenreformvorschläge nicht zerreden - müssen sie umsetzen

Berlin, ⁠24. Jun (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil pocht nach den Reformvorschlägen der Rentenkommission auf eine schnelle Umsetzung. "Das darf jetzt nicht zerredet werden", sagte ‌der SPD-Chef am Mittwochabend in Berlin. Die Bundesregierung müsse jetzt handeln. Nächste Woche will ⁠sich ⁠der Koalitionsausschuss in Berlin treffen. Dabei soll ein weitreichendes Reformpaket geschnürt werden, das die Sozialsysteme zukunftsfest und den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger machen soll.

Die Rentenkommission hatte ‌am Dienstag Dutzende Vorschläge an ‌die Regierung übergeben, die einstimmig beschlossen wurden. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) ⁠hatten bereits signalisiert, die Vorschläge als Gesamtpaket umsetzen ‌zu wollen. Auch ⁠die Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD, Jens Spahn und Matthias Miersch, betonten, das Reformpaket sollte nicht aufgeschnürt werden. Kernpunkte ‌sind die Einführung ⁠einer kapitalgedeckten Zusatzrente, die ⁠Heraufsetzung des Renteneintrittsalters und die Abschaffung der abschlagsfreien Rente mit 63 Jahren. Klingbeil sagte, er sei dankbar für die Arbeit der Expertenkommission. Es brauche jetzt große Entscheidungen der Regierung.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)