Der Dax hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Verluste wett gemacht. Die zeitweise zurückeroberte Marke von 25.000 Punkten konnte der Leitindex dagegen nicht halten.

Der Börsenstimmung Auftrieb gaben die herausragenden Quartalszahlen und der starke Ausblick des US-Speicherchip-Spezialisten Micron sowie am Nachmittag starke US-Konjunkturdaten.

Mit plus 1,03 Prozent auf 24.995 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Tag. Er ist damit auch wieder zurück über der 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, gewann 0,2 Prozent auf 31.973 Zähler.

Bayer-Aktie nach Supreme-Court-Urteil 19 Prozent vorne

Größter Gewinner im Dax war die Bayer-Aktie. Sie hat am Donnerstag kräftig Schub von einem Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA erhalten. Mit rund 19 Prozent Plus auf 47 Euro ist die Aktie nun wieder zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Februar.

Das Urteil des US Supreme Court dürfte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zum umstrittenen Unkrautvernichter Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen, hieß es von Bayer. Das Gericht hat im Fall Durnell zugunsten von Bayer entschieden.

Damit habe Bayer "einen wesentlichen Sieg" errungen, denn die Bedrohung in Form etlicher tausend Klagen in den USA sei nun beseitigt, sagte Aktienexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Klagen auf Recht einzelner Bundesstaaten sei die Klagegrundlage entzogen worden.

TKMS fast zweistellig im Minus

Beinahe zweistellig, allerdings ins Minus, bewegten sich am Donnerstag zum Handelsschluss auch der Aktienkurs von TKMS. Der deutliche Rückschlag von 9,4 Prozent dürfte in erster Linie auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein. Denn am Mittwoch waren sie noch um 16 Prozent nach oben geschnellt, nachdem bekannt geworden war, dass der Fregatten-Auftrag des Bundes von Rheinmetall an den Schiffs- und U-Boot-Hersteller gehen dürfte.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall war am Mittwoch um gut zehn Milliarden auf 44 Milliarden Euro gefallen. Der Rückgang des Börsenwerts hatte damit den erwarteten Gewinnbeitrag des stornierten Auftrags um ein Vielfaches übertroffen.

Viele Analysten, darunter Charles Armitage von der US-Bank Citigroup, bezeichneten den massiven Kursrutsch als Überreaktion. Eine Gegenbewegung am Donnerstag blieb allerdings aus, die Aktie gab erneut leicht nach und beendete den Handel 0,2 Prozent im Minus bei 947 Euro.

(mit Material von dpa-AFX)

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