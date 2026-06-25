Lohnt es sich, Bitcoin jetzt antizyklisch zu kaufen?

Bitcoin befindet sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld. Während die großen Aktienindizes von Rekord zu Rekord eilen und der KI-Boom enorme Mengen an Kapital anzieht, kämpft die Kryptowährung nach wie vor mit einem ausgeprägten Bärenmarkt und wichtigen Unterstützungszonen.

Dennoch mehren sich die Anzeichen, dass sich im Hintergrund eine interessante antizyklische Chance aufbauen könnte – auch wenn der Weg dorthin noch von erheblicher Unsicherheit geprägt ist.

Besonders spannend ist dabei die Diskrepanz zwischen der Entwicklung der globalen Liquidität und dem Bitcoin-Kurs. Obwohl die weltweite Geldmenge weiter wächst, profitiert Bitcoin aktuell kaum davon. Stattdessen fließt ein Großteil des Kapitals in den KI-Sektor, große Technologieunternehmen und milliardenschwere Börsengänge wie SpaceX.

Doch genau diese Entwicklung könnte langfristig die Grundlage für eine spätere Rotation schaffen. Gleichzeitig deuten verschiedene Chart- und Zyklusmodelle darauf hin, dass sich Bitcoin bereits in einer fortgeschrittenen Phase der Bodenbildung befinden könnte.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer, warum Bitcoin trotz anhaltendem Bärenmarkt zunehmend interessant für langfristig orientierte Anleger werden könnte, welche Risiken kurzfristig noch drohen und welche Entwicklungen eine Rückkehr des Kapitals in den Krypto-Sektor auslösen könnten.