MICRON lässt KI-Rallye aufflammen | Qualcomm äußert sich auch optimistisch

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Die US-Futures ziehen deutlich an, angeführt von einem kräftigen Rebound im Nasdaq, nachdem Micron die KI- und Halbleiter-Rallye neu entfacht: Die Aktie steigt vorbörslich rund 15–17%, nachdem der Speicherchip-Hersteller mit $25,11 Gewinn je Aktie, $41,5 Mrd. Umsatz, fast 85% Bruttomarge und einem Ausblick auf rund $50 Mrd. Umsatz sowie etwa $31 Gewinn je Aktie die Erwartungen klar geschlagen hat. Entscheidend ist aber weniger der Quartals-Beat als die neue Visibilität: Micron verweist auf 16 strategische Kundenvereinbarungen, die einen erheblichen Teil des Geschäfts über die kommenden fünf Jahre absichern sollen. Entsprechend stark fallen die Analystenreaktionen aus: Barclays hebt das Ziel auf $2.000, BofA auf $1.550, Citi auf $1.400, JPMorgan sogar von $550 auf $1.540 und spricht von einem fundamentalen Wandel des Geschäftsmodells, während Morgan Stanley Overweight bleibt und die Gewinnschätzung für 2027 um rund 40% erhöht; Goldman bleibt zwar neutral, hebt das Ziel aber ebenfalls auf $1.100. Der Markt feiert damit die Hoffnung auf einen deutlich längeren und stabileren Memory-Zyklus durch KI, auch wenn steigende Capex-Anforderungen, mögliche Inflationseffekte und die anstehenden PCE-Daten die großen Makro-Risiken bleiben.



00:00 Intro

00:24 Überblick

01:40 Inflationsdynamik abgenommen | Korrektur bei Rohstoffe

04:23 MICRON lässt KI-Rallye aufflammen | Analysten

09:29 Qualcomm optimistisch | Analysten dennoch skeptisch

11:53 Analysten: Cisco | Intel

13:15 Meldungen: Apple | Broadcom | Nike | Lockheed Martin u.v.m.

20:58 Banken: steigende Dividenden | Jefferies

22:13 Meldungen: HB Fuller | Deal Merck & Bio-Techne | Icon

23:13 Ölmarkt: OPEC+, Libanon & Zinsanhebungen

24:55 Ankündigung Interview heute: Elliott Prechter



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