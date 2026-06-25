Micron legt starke Quartalszahlen vor
HSBC · Uhr
Umsatz und Ausblick über Erwartungen – Speicherchips bleiben ein Schlüsselthema im KI-Ausbau.
Umsatz und Ausblick über Erwartungen – Speicherchips bleiben ein Schlüsselthema im KI-Ausbau.
Micron Technology hat im dritten Quartal deutlich stärker abgeschnitten im Vorjahresvergleich. Der Halbleiterhersteller meldete einen Umsatz von etwa 41,5 Mrd. US‑Dollar und lag damit über den Prognosen von rund 35,9 Mrd. US‑Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch bei ungefähr 9,3 Mrd. US‑Dollar gelegen. Auch beim Ergebnis zeigte sich ein kräftiger Sprung nach oben: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei etwa 25 US‑Dollar und damit 13-mal über dem Wert des Vorjahres. Für das vierte Quartal stellte Micron zudem einen Umsatz von ungefähr 50 Mrd. US‑Dollar in Aussicht. Damit liegt der Ausblick spürbar über den Markterwartungen von rund 43,6 Mrd. US‑Dollar. Hintergrund der starken Entwicklung ist vor allem die hohe Nachfrage nach Speicherchips im Zuge des KI‑Booms. Insbesondere Hochleistungs‑Speicherlösungen wie HBM‑Technologie sowie DRAM‑Speicher gelten in Teilen der Branche als Engpass beim Ausbau von KI‑Rechenzentren und Infrastruktur. Micron positioniert sich in diesem Bereich als wichtiger Anbieter und verweist auf eine weiterhin hohe Nachfrage, die das Preisniveau stützt. Das zeigt sich auch in der gemeldeten Bruttomarge von etwa 84,6 %.
Um die Nachfrage bedienen zu können, hat das Unternehmen Investitionen in Rekordhöhe angekündigt. Zusätzlich meldete Micron 16 neue Verträge mit Großkunden, die über einen Zeitraum von ungefähr drei bis fünf Jahren für eine bessere Planbarkeit der Auftragsbücher sorgen sollen.
An der Börse wurde die Kombination aus Zahlen und Ausblick zunächst positiv aufgenommen: Im nachbörslichen Handel legte die Micron-Aktie zeitweise um knapp 18 % zu. Seit Jahresbeginn ist der Kurs bereits deutlich gestiegen (rund 288 %); seit Juni des Vorjahres beläuft sich das Plus sogar auf über 1.100 %.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Micron Technology hat im dritten Quartal deutlich stärker abgeschnitten im Vorjahresvergleich. Der Halbleiterhersteller meldete einen Umsatz von etwa 41,5 Mrd. US‑Dollar und lag damit über den Prognosen von rund 35,9 Mrd. US‑Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch bei ungefähr 9,3 Mrd. US‑Dollar gelegen. Auch beim Ergebnis zeigte sich ein kräftiger Sprung nach oben: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei etwa 25 US‑Dollar und damit 13-mal über dem Wert des Vorjahres. Für das vierte Quartal stellte Micron zudem einen Umsatz von ungefähr 50 Mrd. US‑Dollar in Aussicht. Damit liegt der Ausblick spürbar über den Markterwartungen von rund 43,6 Mrd. US‑Dollar. Hintergrund der starken Entwicklung ist vor allem die hohe Nachfrage nach Speicherchips im Zuge des KI‑Booms. Insbesondere Hochleistungs‑Speicherlösungen wie HBM‑Technologie sowie DRAM‑Speicher gelten in Teilen der Branche als Engpass beim Ausbau von KI‑Rechenzentren und Infrastruktur. Micron positioniert sich in diesem Bereich als wichtiger Anbieter und verweist auf eine weiterhin hohe Nachfrage, die das Preisniveau stützt. Das zeigt sich auch in der gemeldeten Bruttomarge von etwa 84,6 %.
Um die Nachfrage bedienen zu können, hat das Unternehmen Investitionen in Rekordhöhe angekündigt. Zusätzlich meldete Micron 16 neue Verträge mit Großkunden, die über einen Zeitraum von ungefähr drei bis fünf Jahren für eine bessere Planbarkeit der Auftragsbücher sorgen sollen.
An der Börse wurde die Kombination aus Zahlen und Ausblick zunächst positiv aufgenommen: Im nachbörslichen Handel legte die Micron-Aktie zeitweise um knapp 18 % zu. Seit Jahresbeginn ist der Kurs bereits deutlich gestiegen (rund 288 %); seit Juni des Vorjahres beläuft sich das Plus sogar auf über 1.100 %.
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Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
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