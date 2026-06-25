Micron nach Hammer-Zahlen: KI-Speicher wird zum Gamechanger

Micron Technology Aktie explodiert! Rekordzahlen, Risiken & Kursziele 2025/2026









Carnival meldet sich eindrucksvoll zurück: Nach den schweren Pandemie-Jahren zeigen die aktuellen Quartalszahlen, wie stark die Erholung im Kreuzfahrtgeschäft inzwischen vorangeschritten ist. Hohe Auslastung, starke Nachfrage und ein neuer Buchungsrekord liefern Rückenwind für Umsatz und Gewinn. Der Konzern profitiert davon, dass Kreuzfahrten weltweit wieder stark gefragt sind – von der Karibik über Europa bis Alaska. Gleichzeitig arbeitet Carnival weiter daran, die hohe Verschuldung aus der Corona-Zeit zu reduzieren und die Profitabilität Schritt für Schritt zu verbessern. Für Anleger stellt sich damit die spannende Frage: Ist die Aktie nach dem Turnaround operativ wieder auf Kurs für den nächsten Ausbruch?





Dabei bleibt Carnival ein Wert mit Chancen und Risiken zugleich. Auf der einen Seite sprechen der langfristige Tourismustrend, steigende Passagierzahlen und moderne Kreuzfahrtschiffe für weiteres Wachstum. Auf der anderen Seite müssen Anleger die Verschuldung, den Ölpreis, mögliche Konjunkturabkühlungen und strengere Umweltauflagen im Blick behalten. Genau deshalb sind die aktuellen Quartalszahlen ein wichtiger Wegweiser für das Gesamtjahr: Wie stark fällt der Gewinnsprung wirklich aus, wie stabil bleibt die Nachfrage und welche Marken liefert das Chartbild für Trader? Im heutigen Video schauen wir auf die Zahlen, den Ausblick und die entscheidenden Kursbereiche der Carnival-Aktie.









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Risikohinweis

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