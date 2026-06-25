Märkte heute

Micron überzeugt: Halbleiter bleiben heiß – Bitcoin, Coinbase, Nike & NVIDIA im Check

onvista · Uhr

Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“. Dazu gibt es Updates zu Paychex, Nike, Nebius, Rocket Lab, Oracle, TKMS, Mensch und Maschine, Sanofi, Zscaler, Synopsys, NVIDIA und Otis Worldwide.

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Im Fokus stehen heute die neuen PCE-Daten und die Frage, welche Signale sie für Zinsen, Inflation und die weitere Entwicklung am Aktienmarkt liefern. Dazu schaut Nico auf den S&P 500, die zunehmende Volatilität im Halbleitersektor und die aktuelle Chartlage beim SOX.

Außerdem geht es um mehrere spannende Einzelwerte und Marktbewegungen: Micron überzeugt mit starken Zahlen und einem angehobenen Ausblick, während Bitcoin und Kryptowerte wie Coinbase und Strategy angeschlagen wirken.

Welche Signale sind jetzt für Anleger besonders wichtig – und wo entstehen neue Chancen oder Risiken?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen Paychex (WKN: 858632) und Synopsys (WKN: 883703). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Micron Technology
Nvidia
S
S&P 500
TKMS
Nebius
Oracle
Nike
Bitcoin Kurs in Euro
Coinbase
Sanofi
Zscaler
Synopsys
Paychex
OTIS WORLDWIDE
Sanofi ADR

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