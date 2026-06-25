Micron überzeugt: Halbleiter bleiben heiß – Bitcoin, Coinbase, Nike & NVIDIA im Check
Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“. Dazu gibt es Updates zu Paychex, Nike, Nebius, Rocket Lab, Oracle, TKMS, Mensch und Maschine, Sanofi, Zscaler, Synopsys, NVIDIA und Otis Worldwide.
Im Fokus stehen heute die neuen PCE-Daten und die Frage, welche Signale sie für Zinsen, Inflation und die weitere Entwicklung am Aktienmarkt liefern. Dazu schaut Nico auf den S&P 500, die zunehmende Volatilität im Halbleitersektor und die aktuelle Chartlage beim SOX.
Außerdem geht es um mehrere spannende Einzelwerte und Marktbewegungen: Micron überzeugt mit starken Zahlen und einem angehobenen Ausblick, während Bitcoin und Kryptowerte wie Coinbase und Strategy angeschlagen wirken.
Welche Signale sind jetzt für Anleger besonders wichtig – und wo entstehen neue Chancen oder Risiken?
* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen Paychex (WKN: 858632) und Synopsys (WKN: 883703). Durch diesen Wertpapierbestand kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.
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