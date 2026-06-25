Nasdaq Livetrading: Reversal nach 1.000-Punkte-Gap – war das erst der Anfang?



Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags – und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richtig Bewegung aufnimmt.

Im heutigen Nasdaq Livetrading steht ein extrem spannender Handelstag im Fokus: Nach einem massiven Gap von rund 1.000 Punkten zeigt der Markt zunächst deutlichen Verkaufsdruck – doch dann kommt die schnelle Reaktion. Im Webinar wird live analysiert, ob aus dem kräftigen Reversal eine echte Erholung entstehen kann oder ob der Nasdaq nur kurz durchatmet, bevor der nächste Abwärtsimpuls folgt.

Besonders im Mittelpunkt steht die erste Handelsphase nach der US-Eröffnung. Anhand der 5-Minuten-Kerze, wichtiger Unterstützungen, Widerstände und der aktuellen Range-Struktur zeigt Teigo Bärend, wie Trader große Gaps einordnen können und warum gerade die ersten Minuten nach Börsenstart oft entscheidend sind. Dabei geht es nicht nur um Theorie, sondern auch um konkrete Live-Trades, schnelle Entscheidungen und das konsequente Management von Positionen.

Das Webinar liefert damit einen praxisnahen Blick auf Reversal-Trading, Range-Trading und Momentum im Nasdaq. Wer wissen möchte, wie erfahrene Trader nach einem starken Gap-Down reagieren, welche Signale für eine Fortsetzung sprechen und wann ein schneller Dip-Kauf interessant werden kann, bekommt hier viele wertvolle Einblicke für das eigene Trading.

Schalte gern am Mittwoch um 10:00 Uhr wieder ein zum nächsten Trader´s Circle:

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