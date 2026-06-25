Nato-Chef Rutte verteidigt europäische Verbündete gegen Trumps Kritik

(Ergänzt "n" bei ⁠Nato in Überschrift)

Washington, 25. Jun (Reuters) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat sich bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump um eine Glättung der Wogen im Streit über den Iran-Krieg und die europäischen Verteidigungsausgaben bemüht. Bei seinem ‌Besuch im Weißen Haus am Mittwoch (Ortszeit) versuchte Rutte, die Spannungen vor dem wichtigen Nato-Gipfel im Juli abzubauen. Er bezeichnete die mangelnde Unterstützung ⁠einiger Bündnispartner ⁠für das militärische Vorgehen der USA im Nahen Osten als Einzelfälle. Trump zeigte sich jedoch unbeeindruckt und warf den europäischen Verbündeten vor, die USA im Stich gelassen zu haben.

Als der US-Präsident seine Frustration über eine unzureichende Finanzierung des Bündnisses bekräftigte, nahm Rutte explizit ‌Deutschland in Schutz. Er verwies auf die ‌Pläne der Bundesregierung, ihre Verteidigungsausgaben zwischen 2021 und 2029 zu verdoppeln, um den Forderungen nach einer massiven Erhöhung der Rüstungsbudgets nachzukommen. Besondere Kritik übte ⁠Trump nicht nur an Deutschland, sondern auch an Großbritannien, Italien und ‌Spanien, während er Polen lobte.

Das Bündnis ⁠steht vor dem Gipfel am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara unter Druck. Die Spannungen hatten sich verschärft, nachdem die europäischen Alliierten Trumps ohne vorherige Konsultation ‌begonnenen Krieg egegen den Iran nicht ⁠unterstützt hatten. Auslöser des Konflikts ⁠war ein amerikanisch-israelischer Angriff auf den Iran Ende Februar, und die daraus resultierende Blockade der wichtigen Ölroute durch die Straße von Hormus. Trump hatte daraufhin den Beistandspakt der Nato infrage gestellt und einen Austritt der USA erwogen. Zudem hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in der vergangenen Woche eine Überprüfung der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa angekündigt, was zu einer Reduzierung der US-Streitkräfte führen könnte.

(Bericht von ⁠Humeyra Pamuk, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)