Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG

25.06.2026 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG

     Unternehmen:               Pentixapharm Holding AG
     ISIN:                      DE000A40AEG0

     Anlass der Studie:         FDA-Zulassung Phase 3-Studie
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      25.06.2026
     Kursziel:                  12,61
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

CXCR4 bringt Licht ins Dunkel - Phase 3 kann starten, Bezugsrechts-KE
beabsichtigt

Pentixapharm (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) entwickelt auf
Basis des breit validierten Chemokinrezeptors CXCR4 eine
Theranostik-Plattform, die zielgerichtete Diagnostik und Radiotherapie
verbindet - in einem Radiotheranostik-Markt, der strukturell wächst und
zunehmend im Fokus großer Pharmaunternehmen steht.

Im Zentrum steht das Phase-3-Programm PANDA: PentixaFor soll die
Subtypisierung des primären Aldosteronismus (Conn-Syndrom) erstmals
nicht-invasiv per PET/CT ermöglichen und damit den invasiven, kaum
skalierbaren bisherigen Standard ablösen. Da diese häufige, aber stark
unterdiagnostizierte Ursache von Bluthochdruck inzwischen ein
leitliniengestütztes Screening für alle Hypertonie-Patienten erfährt,
adressiert der First-in-class-Ansatz einen erheblichen ungedeckten Bedarf.
Mit der FDA-IND-Freigabe im Juni 2026 kann die Studie in H2 2026 starten;
eine Europa-Erweiterung soll folgen.

Entscheidend für den Investmentcase bleibt die Finanzierung. Pentixapharm
hat den Cash-Burn reduziert und die Reichweite bis Q1 2027 gesichert.
Geplant ist nun eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung von bis zu EUR 20 Mio.,
deren Mittel überwiegend in PANDA fließen - mit dem starken Signal, dass die
Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH ihr
Bezugsrecht vollständig ausüben will.

Das Ergebnis unserer Analyse des rNPV (risikoadjustierter Barwert)
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 12,61 post-money. Die Wertermittlung
basiert auf unserem Erlös- und dem daraus abgeleiteten Lizenzmodell. Beide
Modelle treffen viele Annahmen, die wir durch intensive Marktrecherchen
ermittelt haben. Dabei haben wir Konsens- bzw. Mittelwerte verwendet, um ein
Base Case-Szenario zu zeichnen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden
Konsolidierung im Radiopharma-Sektor sehen wir Pentixapharm mit ihrer
differenzierten CXCR4-Plattform strategisch weiterhin attraktiv
positioniert. In Perspektive zum aktuellen Kurs impliziert unser Fairer Wert
das Rating "Kaufen".

Am morgigen Freitag, den 26. Juni 2026 findet um 10:30h ein Analysten-Call
statt zur Veröffentlichung dieses Research-Reports, bei dem wir die
wesentlichen Punkte dieses Investment-Case noch einmal ausführlich
darstellen und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Zur Anmeldung gelangen sie über www.bankm.de oder folgenden Link:
https://anmeldung.csn.de/bankm-pentixapharm-20260626



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7a1e7e79524dd634b7cb025895af78a4

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-46
Fax +49 69 71 91 838-50
roger.becker@bankm.de

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