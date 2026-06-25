OTS: GALERIA S.à r.l. & Co. KG / GALERIA richtet Geschäftsmodell strategisch ...

GALERIA richtet Geschäftsmodell strategisch neu aus - umfassende Finanzierung für Transformation bis 2029 gesichert Düsseldorf (ots) - - Operativ schwarze Zahlen (bereinigtes EBITDA) ab dem Geschäftsjahr 2026/2027 - Transformation ist bis Ende 2029 ausgelegt, Finanzierung beinhaltet auch Aufwendungen für organisatorische Anpassungen - Grundlegend neues Filial- und Sortimentskonzept und deutlich gestrafftes Warenhausnetz Die GALERIA S.à r.l. & Co. KG richtet ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren grundlegend neu aus und hat sich für diesen Weg eine umfassende Finanzierung bis 2029 gesichert. Schon im Geschäftsjahr 2026/2027 rechnet das Düsseldorfer Unternehmen auf Basis der aktuellen Planungen mit operativ schwarzen Zahlen. Im Zentrum steht eine Konzentration auf profitable Warenhäuser, verbunden mit einer Schärfung des Sortiments und Ausrichtung an lokalen Kundenstrukturen. Modernere Flächenkonzepte und die Steigerung der Verweilqualität stehen hierbei im Fokus. Zugleich erhält GALERIA den finanziellen Spielraum für die organisatorische Transformation in den kommenden Jahren. Auf Basis dieser Neuausrichtung erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026/2027 ein positives bereinigtes EBITDA. Für das Geschäftsjahr 2027/2028 plant GALERIA mit einem bereinigten EBITDA im dreistelligen Millionenbereich. Die jetzt vereinbarte Neuaufstellung fußt auf belastbaren Annahmen und schafft zudem Verlässlichkeit für die Mitarbeitenden, Geschäftspartner, Gesellschafter und Finanzierer. Sie berücksichtigt das anhaltend zurückhaltende Konsumklima im stationären Einzelhandel sowie die strukturellen Veränderungen in der Branche. Die mit der Transformation verbundenen Aufwendungen werden im Rahmen der laufenden Bilanzierung berücksichtigt, um die kommenden Geschäftsjahre planerisch zu entlasten. Die Neuausrichtung folgt sechs strategischen Handlungsfeldern: Filialportfolio, Sortiment, Fläche, Personal, Marketing und CRM sowie der kontinuierlichen Optimierung der operativen Kostenstrukturen. Ziel ist ein deutlich kompakteres Unternehmen mit klarem Standortprofil, frequenzgetriebenen Flächenkonzepten und einer konsequent kundenorientierten Sortimentslogik. Ein operativ entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche Zukunft von GALERIA ist die Schärfung des Sortiments um frequenztreibende Kernkategorien, gepaart mit modularen Flächenkonzepten für ausgewählte Partner. Das wird einhergehen mit einer deutlich individuelleren Kundenansprache über alle Kanäle. Tilo Hellenbock, COO und Geschäftsführer der GALERIA S.à r.l. & Co. KG: "Wir stellen GALERIA grundlegend neu auf. Das Unternehmen wird kompakter, fokussierter und konsequenter geführt sein als in der Vergangenheit. Wir gehen die Planung mit belastbaren Annahmen an - mit Blick auf unsere eigene Entwicklung und das gesamte Marktumfeld. Ein deutlich performanteres Warenhausnetz ist die Voraussetzung dafür, dass GALERIA seine Kundinnen und Kunden auch künftig begeistert und wieder langfristig profitabel wirtschaftet. In einigen Filialen müssen sich in diesem Kontext Rahmenparameter deutlich ändern. Die Gespräche mit den Vermietern, Politik und weiteren Stakeholdern werden wir mit klarer Perspektive führen." Warenhausnetz: Konzentration auf wirtschaftlich tragfähige Standorte Zentraler Baustein in dem umfassenden Maßnahmenbündel für die Neuausrichtung ist ein optimiertes Warenhausnetz. Maßgeblich ist die nachhaltige, wirtschaftliche Tragfähigkeit jedes einzelnen Standortes. Vor diesem Hintergrund wird GALERIA die Gespräche mit den Vermietern und den Kommunen intensivieren. Im Kern geht es standortspezifisch um Mietkonditionen und Flächenverkleinerungen, die für beide Vertragsparteien belastbar und auskömmlich sind. Die genaue Zahl und Zusammensetzung der fortzuführenden Warenhäuser wird sich im Verlauf der Verhandlungen ergeben. Dialog mit Mitarbeitenden und Arbeitnehmervertretung Die Neuausrichtung wird im engen Austausch mit den Mitarbeitenden sowie der Arbeitnehmervertretung umgesetzt. Die entsprechenden Gespräche werden vertrauensvoll geführt. GALERIA wird die Belegschaft über den Stand fortlaufend informieren und den Prozess mit der gebotenen Sorgfalt begleiten. Gordon Brothers stellt finanziellen Rahmen für die Transformation "Die wirtschaftliche Grundlage der Neuausrichtung ist gelegt. GALERIA hat eine besicherte Kreditlinie über bis zu 160 Millionen Euro mit Gordon Brothers vereinbart", sagt Norman Krotten, CFO und Geschäftsführer von GALERIA. Die Linie dient u.a. der Ablösung der bestehenden Drittfinanzierung sowie der Modernisierungs- und Effizienzinitiativen im laufenden Geschäftsbetrieb. Über GALERIA Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken. Vielseitigkeit, Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus. GALERIA analysiert ihre Zielgruppen genau und ist deshalb Marktführerin in Kategorien wie Wäsche, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und die Gastronomie runden das Shoppingangebot in den Warenhäusern ab. Zusätzlich zum stationären Angebot bietet GALERIA auf ihrem Online-Marktplatz http://www.galeria.de/ rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der wichtigsten Einkaufsdestinationen im Herzen der deutschen Innenstädte. Pressekontakt: mailto:presse@galeria.de | mailto:galeria@corecoms.de galeria.de Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16971/6302449 OTS: GALERIA S.à r.l. & Co. KG