Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Bahnstörung

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bahnstörung:

"Fest steht, dass die Schonfrist für die im Herbst 2025 ins Amt gekommene Bahnchefin Evelyn Palla endgültig vorbei ist. Sie wolle den Konzern 'vom Kopf auf die Füße stellen', hat sie mehrfach betont. Damit muss sie sich beeilen. Und die Regierung sollte sich endlich ernsthaft mit der Frage befassen, ob die Infrastruktur nicht doch besser in einer bundeseigenen Gesellschaft aufgehoben wäre."/yyzz/DP/stw

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