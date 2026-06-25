Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Durchfahrtsgebühren für Hormus-Straße
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Durchfahrtsgebühren für Hormus-Straße
"Donald Trump hat den Krieg gegen den Iran verloren und damit nicht nur der Region am Golf und den Vereinigten Staaten einen Bärendienst erwiesen. Es scheint, als müsse die Welt für das ungestüme und undurchdachte Vorpreschen des US-Präsidenten bezahlen - und zwar lang anhaltend. Der Iran hat angekündigt, künftig die Straße von Hormus verwalten zu wollen. Was das genau bedeutet, ist zwar noch nicht ausgemacht, aber der Verdacht, dass dabei eine Art Verwaltungsgebühr fällig werden könnte, liegt auf der Hand. Dass Teheran dabei beteuert, alles werde nach den Regeln des Völkerrechts geschehen, macht die Sache nicht besser."/yyzz/DP/stw
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